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"Не горять бажанням допомагати Путіна": у розвідці пояснили, чому Іран не передає ракети Росії

29 грудня 2022, 21:44
Передача балістичних ракет Росії може обернутися для Ірану серйозними проблемами, пов'язаними з санкціями.
Іран, ракети
Іран боїться передавати РФ балістичні ракети / колаж фото pixabay, Вікіпедія,

Іран боїться передавати балістичні ракети Росії, які просив Путін для терору українців. Все через проблеми, які можуть обрушитися на Тегеран після такого кроку. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він додав, що Путін дуже хоче отримати ці ракети.

"Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати", - сказав Юсов.

Участь Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини:

війна в Україні Іран балістичні ракети Володимир Путін вторгнення Росії
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