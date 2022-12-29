"Це не конфлікт з інопланетянами": Кислиця небезпідставно "наїхав" на генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час звернення вжив вираз "на Україні".

Кислиця розкритикував генсека ООН / колаж фото скріншот з відео, facebook / Sergiy Kyslytsya

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця жорстко "наїхав" на генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Жорстка критика виявилася небезпідставною, адже генсек ООН у зверненні дозволив собі вжити пропагандистський вираз. Про це Кислиця написав на своїй сторінці в Twitter.

Виявилося, що Гутерріш сказав вислів "на Україні", який використовують проросійські чиновники і пропагандисти, знецінюючи суверенітет і незалежність держави.

Генсек ООН також натякнув на необхідність сідати з Росією за стіл переговорів.

"У 2022 році мільйони людей по всьому світу в буквальному сенсі закрили двері за своїм старим життям. На Україні, в Афганістані, в Демократичній Республіці Конго та інших країнах люди залишали руїни своїх будинків і життєвих укладів і виїжджали в пошуках кращої долі ... У 2023 році нам потрібно досягти миру - зараз як ніколи раніше. Миру один з одним, миру через діалог, щоб припинити конфлікти", - сказав Гутерріш у зверненні.

Кислиця закликав Гутерріша набратися сміливості і використовувати правильні слова.

"Так давайте ж - перейдемо від слів до справи – наберіться сміливості в Секретаріаті ООН використовувати правильні "слова": не "війна на Україні", а війна проти України, агресія РФ проти України, а не конфлікт з інопланетянами. Почніть з себе! А далі все піде", - написав він.

Кислиця розкритикував генсека ООН / скріншот

Нагадаємо, Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту в питанні легітимності перебування РФ в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН і виключити її з ООН в цілому. У МЗС України підкреслили, що це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують і зруйнують всю систему ООН.

Раніше Генасамблея ООН 14 листопада зобов'язала РФ виплатити Україні репарації за збитки, який був нанесений під час повномасштабної війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Також в ООН закликали створити міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків, який буде включати в себе створення такого "реєстру збитків". У ньому будуть реєструватися всі докази збитку, нанесеного фізичним, юридичним особам, а також державі.

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