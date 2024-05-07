УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

Олексій Тесля
7 травня 2024, 14:56оновлено 7 травня, 16:49
46303
У МЗС закликали світову спільноту не визнавати легітимність диктатора Володимира Путіна.
Путін
Володимир Путін склав нову присягу / Скриншот

П'ята за рахунком "інавгурація" Володимира Путіна на посаді президента РФ відбулася в Москві у вівторок, 7 травня.

У Москві сходку кремлівської верхівки намагалися обставити з помпезністю і для цього навіть гатили з гармат біля стін Кремля, щоправда, зрештою постраждали тільки найближчі дерева і птахи, яких оглушили постріли.

Не забув у своїй "тронній" промові кривавий диктатор і російських окупантів, яких він послав на вбивства українців і руйнацію мирних міст сусідньої країни.

відео дня

Путін подякував загарбникам, які воюють проти України. Водночас він запевнив, що Росія підтримуватиме відносини з іншими країнами, які бачать у ній "надійного" і "чесного" партнера.

"Ми не відмовляємося від діалогу із західними країнами. Вибір за ними", - сказав Путін.

Зазначимо, що дипломати практично всіх цивілізованих країн проігнорували шабаш із новою "інавгурацією" Путіна.

Однак кілька держав ЄС відправили своїх представників для участі в церемонії. Серед них представники Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Водночас, країни Балтії, Британія, Канада, Чехія, Німеччина та США відмовилися брати участь у сумнівній "інавгурації" Путіна.

Новий термін Путіна: позиція України

Напередодні в МЗС заявили про те, що Україна не визнає диктатора Путіна демократично обраним на виборах поточного року і легітимним президентом РФ.

"Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Нещодавні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського парламенту від 25 квітня № 2024/2665 (RSP) підтверджують неправомірність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України та легітимність їхніх результатів", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість наслідувати цей приклад, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Путіна.

Що відомо про боротьбу Путіна за довічне президентство

Додамо, що після перших двох термінів у президентському кріслі Путін йшов на різні хитрощі, щоб залишатися при владі безмежно довго.

Спочатку він посадив у президентське крісло свого подільника Дмитра Медведєва, який обіймав цю посаду з 2008 по 2012 рік. А потім шляхом брутальних змін до конституції РФ Путін фактично закріпив за собою довічне президентство.

Додамо, що за оновленим законодавством, Путін може правити Росією до 2036 року, коли йому вже буде 83 роки.

Президентські "вибори" в РФ

Як повідомлялося раніше, у той час як кремлівські ЗМІ щосили рапортують про черги охочих проголосувати за Путіна, опозиційні медіа пишуть про зростаюче невдоволення серед росіян - у мережі поширюються зроблені громадянами країни-агресора фотографії із зіпсованими бюлетенями. На деяких виборці залишали вельми ємні написи: "Крим - це Україна", "Слава Україні" тощо.

Також ЗМІ пишуть про посилення охорони дільниць. Наприклад, у Єкатеринбурзі на вході до виборчих дільниць від голосувальників просять здавати запальнички, щоб уникнути підпалів урн.

Як відомо, російські "вибори" проводилися на захоплених територіях України. "У Росії немає легітимних підстав для подібних дій на території України", - зокрема заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд.

Вибори президента Росії 2024

Президентські вибори у РФ відбулися з 15 до 17 березня 2024 року. Главу держави обирали на шість років, тобто до 7 травня 2030 року.

Інавгурацію обраного президента заплановано на 7 травня 2024 року.

Остаточні підсумки підбила Центральна виборча комісія 21 березня. Згідно з результатами виборів, Володимир Путін набрав рекордну для російських президентських виборів абсолютну і відносну кількість голосів (понад 76 млн голосів і 87,28% за рекордної явки 77,49%).

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін
Реклама

Головне за день

Росіян відкинули на сході: у РФ колосальні втрати, названо напрямок

Росіян відкинули на сході: у РФ колосальні втрати, названо напрямок

16:48 Україна
Задіяні "Іскандери" та авіація: Білорусь оголосила про проведення ядерних навчань

Задіяні "Іскандери" та авіація: Білорусь оголосила про проведення ядерних навчань

16:20 Україна
Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

14:56 Світ
Всі головні новини

Популярне

Хто буде за стареньким доглядати : Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька 47402

"Хто буде за стареньким доглядати": Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели інавгурацію Путіна 44254

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

Висновок - берегти себе : Катя Осадча потрапила до лікарні 32000

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною 29181

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною

Останні новини

17:06

Відома українська співачка розповіла про тюремне ув'язнення

16:57

Ірина Федишин показала рідкісні фото Залужного після відставки

16:51

Був одним з наймолодших захисників "Азовсталі": на війні загинув Назарій Гринцевич

16:48

Росіян відкинули на сході: у РФ колосальні втрати, названо напрямок

16:44

Син невиліковно хворий: відомий український комік поділився своєю історією

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - ОгризкоПісля інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко
16:27

"Спортсмен - воїн": Кабаєва після інавгурації Путіна видала кровожерливу маячню про Олімпіаду

16:20

Задіяні "Іскандери" та авіація: Білорусь оголосила про проведення ядерних навчань

16:00

Експерт сказала, який TikTok-тренд має неймовірний вплив на волосся: мало хто про це знає

15:56

Мені б дуже хотілося: Стівен Кінг розповів, що Зеленському потрібно зробити з Путіним

Реклама
15:40

Путін готує відставку Шойгу: дипломат розповів, хто замінить міністра оборони РФ

15:40

Допоможе і від мурах: як приготувати розчин від попелиці в домашніх умовах

15:36

Прослуховується iPhone: експерти розповіли, як розпізнати шпигунське ПЗ на телефоні

15:36

Що може зламатися в газовій колонці: як уберегти найважливішу для кухні річ

15:33

Alyona Alyona зухвало відповіла на хейт після падіння на сцені Євробачення-2024Відео

15:20

"Є раби та царі": Огризко оцінив шанси на зміну влади в Росії

14:56

Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

14:39

Меладзе вийшов на сцену з коханою жінкою

13:59

Що буде, якщо не промивати пупок: як уникнути проблем із тілом

13:56

Зеленського, Буданова і Малюка намагалися вбити: СБУ викрила мережу змовниківФото

13:55

Домашні "ахнуть": унікальний рецепт приготування курячих крилець у колі на сковородіВідео

Реклама
13:53

Потужний удар ЗСУ на півдні: десятки росіян "перемололи" разом із технікою

13:23

Євробачення-2024 перший півфінал: де дивитися виступ України - онлайн-трансляція

13:19

До міжнародного Дня HR-фахівців robota.ua проведе live-show "Ейчаріночка" новости компании

12:52

Знищено офіцерів РФ: ударом HIMARS обезголовлено полк "елітних" військ росіян

12:23

Справжній боягуз: путініст Кіркоров жорстко підставив Ані Лорак просто на сцені

12:04

Чим посипати картопляні кущі, щоб не було колорадського жука

12:04

Заморозки накриють більшість областей України: синоптик назвала дати

11:43

РФ несподівано зупинила штурм: у ЗСУ розповіли про зміну ситуації на фронті

11:42

Українці отримають нові бонуси: Швеція планує зміни для біженців

11:22

Приповзла до Путіна: Крістіна Орбакайте безкоштовно переспіває Аллу Пугачову в Кремлі

11:12

Люблю російську: зірка "Не родись красивою", яка народилася в Донецьку, підтримала окупантів

11:08

Дипломат сказав, якою хитрістю Путін стримує НАТО: "Успішно користується своїм блефом"

11:04

Перший півфінал Євробачення 2024: букмекери різко змінили ставки на Україну - рейтингВідео

10:49

"У РФ великі успіхи": екскомандир з Айдара назвав нову ціль окупантів

10:27

Стан важкий: популярний російський співак опинився на лікарняному ліжку

10:25

Китайський гороскоп на завтра 8 травня: Коні - будьте обережні, Мавпам - сльози

10:07

Молодик у травні 2024: Скорпіонам - сумніви, Терезам - виконання бажань, Овнам - новини

09:55

"Метастази по всьому тілу": сестра Жанни Фріске програє боротьбу з раком

09:52

Загроза оточення Харкова: у Силах оборони назвали напрямок удару РФ – ЗМІ

09:44

Китай зобов’язався не продавати зброю Росії: Макрон зробив важливу заяву

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 8 травня: Левам - флірт з колегою, Терези - зробіть те, що довго відкладали

09:03

"Він біля смітника": відомий український ведучий розніс Влада Яму

08:44

Сім країн ЄС відправлять своїх представників на "інавгурацію" Путіна – Reuters

08:40

Кірбі дав пораду Путіну, як захистити його війська в Україні

08:30

Церковне свято 8 травня: що категорично заборонено робити у Світлу середу

08:10

Як Китай зібрався "закінчити" війну Росії в УкраїніПогляд

07:55

"Дати в морду": путініст Філіп Кіркоров знову "зайшов не в ті двері" і жорстко зганьбився

07:37

"Кримський міст більше не мішень": аналітики назвали причину - The Independent

06:50

Німеччина готова швидко відправити 35 тисяч військових для підтримки союзників - Шольц

06:10

Навіщо РФ готує ядерні навчанняПогляд

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти