Зі стріляниною та бойкотом дипломатів: у Москві провели "інавгурацію" Путіна

У МЗС закликали світову спільноту не визнавати легітимність диктатора Володимира Путіна.

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Володимир Путін склав нову присягу / Скриншот

П'ята за рахунком "інавгурація" Володимира Путіна на посаді президента РФ відбулася в Москві у вівторок, 7 травня.

У Москві сходку кремлівської верхівки намагалися обставити з помпезністю і для цього навіть гатили з гармат біля стін Кремля, щоправда, зрештою постраждали тільки найближчі дерева і птахи, яких оглушили постріли.

Не забув у своїй "тронній" промові кривавий диктатор і російських окупантів, яких він послав на вбивства українців і руйнацію мирних міст сусідньої країни.

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Путін подякував загарбникам, які воюють проти України. Водночас він запевнив, що Росія підтримуватиме відносини з іншими країнами, які бачать у ній "надійного" і "чесного" партнера.

"Ми не відмовляємося від діалогу із західними країнами. Вибір за ними", - сказав Путін.

Зазначимо, що дипломати практично всіх цивілізованих країн проігнорували шабаш із новою "інавгурацією" Путіна.

Однак кілька держав ЄС відправили своїх представників для участі в церемонії. Серед них представники Франції, Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти та Кіпру.

Водночас, країни Балтії, Британія, Канада, Чехія, Німеччина та США відмовилися брати участь у сумнівній "інавгурації" Путіна.

Новий термін Путіна: позиція України

Напередодні в МЗС заявили про те, що Україна не визнає диктатора Путіна демократично обраним на виборах поточного року і легітимним президентом РФ.

"Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Нещодавні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського парламенту від 25 квітня № 2024/2665 (RSP) підтверджують неправомірність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України та легітимність їхніх результатів", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість наслідувати цей приклад, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Путіна.

Що відомо про боротьбу Путіна за довічне президентство

Додамо, що після перших двох термінів у президентському кріслі Путін йшов на різні хитрощі, щоб залишатися при владі безмежно довго.

Спочатку він посадив у президентське крісло свого подільника Дмитра Медведєва, який обіймав цю посаду з 2008 по 2012 рік. А потім шляхом брутальних змін до конституції РФ Путін фактично закріпив за собою довічне президентство.

Додамо, що за оновленим законодавством, Путін може правити Росією до 2036 року, коли йому вже буде 83 роки.

Президентські "вибори" в РФ

Як повідомлялося раніше, у той час як кремлівські ЗМІ щосили рапортують про черги охочих проголосувати за Путіна, опозиційні медіа пишуть про зростаюче невдоволення серед росіян - у мережі поширюються зроблені громадянами країни-агресора фотографії із зіпсованими бюлетенями. На деяких виборці залишали вельми ємні написи: "Крим - це Україна", "Слава Україні" тощо.

Також ЗМІ пишуть про посилення охорони дільниць. Наприклад, у Єкатеринбурзі на вході до виборчих дільниць від голосувальників просять здавати запальнички, щоб уникнути підпалів урн.

Як відомо, російські "вибори" проводилися на захоплених територіях України. "У Росії немає легітимних підстав для подібних дій на території України", - зокрема заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд.

Вибори президента Росії 2024 Президентські вибори у РФ відбулися з 15 до 17 березня 2024 року. Главу держави обирали на шість років, тобто до 7 травня 2030 року. Інавгурацію обраного президента заплановано на 7 травня 2024 року. Остаточні підсумки підбила Центральна виборча комісія 21 березня. Згідно з результатами виборів, Володимир Путін набрав рекордну для російських президентських виборів абсолютну і відносну кількість голосів (понад 76 млн голосів і 87,28% за рекордної явки 77,49%). Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні.

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