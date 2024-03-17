Удари по НПЗ, прорив кордону і протести: як проходить фінал 'виборів' у РФ

"Вибори" в Росії збіглися з веденням РФ кровопролитної війни проти України. Розповідаємо, навіщо Кремлю - попри очевидну для всього світу диктатуру в країні - демонструвати демократію.

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У РФ проходить заключний етап "виборів" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Телеграм Бєлгорода, ASTRA

Сьогодні в неділю, 17 березня, триває третій день так званих президентських виборів у Росії. Україна наполягає на їхній нелегітимності хоча б тому, що країна-агресорка залучає до участі у "заходах" українських громадян на окупованих територіях, які ніким юридично не визнані "частиною" Росії. Крім того, Київ напередодні анонсував нові повітряні атаки на військово-промислові об'єкти окупантів, у той час як російські добровольці продовжують проводити наземні операції поблизу українсько-російського кордону.

На цих "виборах" немає жодного "антивоєнного" кандидата, писали раніше російські ЗМІ, що викликало невдоволення у і до цього роздратованих загибеллю Олексія Навального противників Путіна. Сам російський диктатор уже впевнений у перемозі, оскільки після закінчення голосування в Москві заплановано великий концерт за його участю.

Главред зібрав головні події в Росії цього дня, що супроводжують третій і останній день голосування за Путіна.

відео дня

Нічні удари по НПЗ

Згідно з повідомленнями ЗМІ, сьогодні вночі щонайменше 8 регіонів Росії атакували безпілотники - на Слов'янському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Це не разова "акція" ЗСУ, адже, нагадаємо, останній місяць Україна регулярно б'є по нафтобазах країни-агресорки, що вже позначилося, наприклад, на експорті бензину.

Ситуація з паливом у РФ погіршуватиметься під час подальшого виведення з ладу ключових об'єктів, вважають експерти.

Після "прильоту" горить Слов'янський НПЗ - дивіться відео:

На українсько-російському кордоні знову "спекотно"

Російські добровольці в ніч на неділю зайшли в населений пункт Горьківське на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації, йдеться в повідомленні Сибірського батальйону від 17 березня.

До слова, коментуючи попередні прикордонні вогневі епізоди, російські повстанці зараховували зрив "президентських виборів" у РФ до цілей "вилазок", які вони проводять.

"Мир Україні"

У той час як кремлівські ЗМІ щосили рапортують про черги охочих проголосувати за Путіна, опозиційні медіа пишуть про зростаюче невдоволення серед росіян - у мережі поширюють зроблені громадянами країни-агресора фотографії із зіпсованими бюлетенями. На деяких виборці залишали вельми влучні написи: "Крим - це Україна", "Слава Україні" тощо.

Також ЗМІ пишуть про посилення охорони дільниць. Наприклад, у Єкатеринбурзі на вході на виборчі дільниці від тих, хто голосує, просять здавати запальнички, щоб уникнути підпалів урн.

Російська опозиція відмовилася від мітингів і напередодні анонсувала "мирну акцію протесту". Вона полягає в тому, що громадяни, які не підтримують політику Кремля, до 12:00 дня за Москвою масово прийдуть на виборчі дільниці і - або зіпсують бюлетені, або проголосують проти Путіна. Таким чином, шанувальники покійного Навального хочуть "показати єдність місця і часу протесту".

Хто такий Олексій Навальний Російський опозиційний політик, громадський діяч і юрист українського походження. Став відомий як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна та його уряду. Wall Street Journal описав Навального як "людину, якої Володимир Путін боїться найбільше", пише Вікіпедія. 20 серпня 2020 року його отруїли в літаку, коли він повертався з Томська до Москви, впав у кому. 24 серпня його перевезли в Берлінську клініку. 22 березня 2022 року Лефортовський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за обвинуваченнями в шахрайстві в особливо великому розмірі та неповазі до суду. 4 серпня 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального ще до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму за обвинуваченням у створенні екстремістської спільноти. Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року, перебуваючи в ув'язненні у виправній колонії №3 в селищі Харп у Ямало-Ненецькому окрузі Росії.

Навіщо Путіну вибори і чого від них чекати

Цими "виборами" Путін, насправді, вирішує одразу кілька завдань, упевнений політолог Віктор Небоженко:

Путін демонструє оточенню, що Кремлю не слід сподіватися на наступника;

Путін хоче показати, що населення Росії підтримує війну, а не відкидає її;

путінська пропаганда буде доводити, що ці вибори в Росії - приклад демократії під час війни, а ось Україна ніяк не може зважитися на такі ж вибори під час війни.

Інший експерт - полковник ЗСУ Петро Черник - вважає, що після перемоги на "виборах" Путін може ухвалити рішення про впровадження нової концепції щодо народу РФ.

"Щойно Путін самопризначиться на посаду президента РФ, він може оголосити концепцію "вставай страна огромная", це серйозна небезпека", - зазначив він.

Аналітики погоджуються, що Путіну, крім становлення абсолютної влади, важливі успіхи на фронті - російські війська намагаються вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, не рахуючись з втратами в особовому складі й техніці.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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