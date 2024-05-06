Україна не визнає Путіна президентом РФ: у МЗС зробили гучну заяву

Російська влада намагається створити для всього світу і своїх громадян ілюзію законності, підкреслили в МЗС.

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У МЗС назвали Володимира Путіна нелегітимним / Колаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Україна не визнає диктатора Володимира Путіна демократично обраним на виборах поточного року і легітимним президентом РФ, а також закликає зробити те ж саме інші країни і міжнародні організації, заявили Міністерства закордонних справ.

"Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Нещодавні резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського парламенту від 25 квітня № 2024/2665 (RSP) підтверджують неправомочність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України та легітимність їхніх результатів", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві також закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість наслідувати цей приклад, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Путіна, а також надалі протистояти організованому ним руйнуванню системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України, що створює загрозу європейській і світовій безпеці, миру та стабільності.

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У МЗС нагадали про те, що на 7 травня в РФ анонсовано церемонію вступу Путіна на посаду: "Таким чином, російська влада намагається створити для всього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а правлячий режим - на диктатуру".

Зазначається, що "під час так званих березневих "виборів" Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин".

У МЗС також додали, що незаконна організація виборчого процесу на тимчасово окупованих суверенних територіях України зі свідомою участю в ньому мільйонів громадян України стали брутальним порушенням загальновизнаних норм і принципів міжнародного права.

"Вдаючись до пропаганди та маніпуляцій, кремлівський режим використовує участь виборців та підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав", - резюмували у відомстві.

Президентські "вибори" в РФ

Як повідомлялося раніше, тоді як кремлівські ЗМІ щосили рапортують про черги охочих проголосувати за Путіна, опозиційні медіа пишуть про зростаюче невдоволення серед росіян - у мережі поширюють зроблені громадянами країни-агресора фотографії із зіпсованими бюлетенями. На деяких виборці залишали вельми ємні написи: "Крим - це Україна", "Слава Україні" тощо.

Також ЗМІ пишуть про посилення охорони дільниць. Наприклад, у Єкатеринбурзі на вході до виборчих дільниць від голосувальників просять здавати запальнички, щоб уникнути підпалів урн.

Як відомо, російські "вибори" проводилися на захоплених територіях України. "У Росії немає легітимних підстав для подібних дій на території України", - зокрема заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд.

Вибори президента Росії 2024 Президентські вибори у РФ відбулися з 15 до 17 березня 2024 року. Главу держави обирали на шість років, тобто до 7 травня 2030 року. Інавгурацію обраного президента заплановано на 7 травня 2024 року. Остаточні підсумки підбила Центральна виборча комісія 21 березня. Згідно з результатами виборів, Володимир Путін набрав рекордну для російських президентських виборів абсолютну і відносну кількість голосів (понад 76 млн голосів і 87,28% за рекордної явки 77,49%). Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні.

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