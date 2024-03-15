У ГУР похитнули "вибори" Путіна: у РФ завалилося онлайн-голосування, деталі

У Росії в день перевиборів Володимира Путіна відбуваються серйозні проблеми в роботі системи електронного голосування. Збої фіксують із самого ранку. За попередньою інформацією, це робота кіберфахівців Головного управління розвідки Міноборони України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела, сайт mos.ru знову не працюють. Збої фіксують із самого ранку. У ЦВК кажуть, мовляв, усе працює, просто система функціонує в режимі черги через "безпрецедентну кількість охочих проголосувати".
До речі, росіяни вже поширюють паніку через поломку електронного голосування, а ЗМІ пишуть про проблеми в роботі системи.
Вибори президента Росії-2024
На території держави-окупанта Росії в період з 15 по 17 березня проводяться так звані вибори президента. "Перемогти" має Володимир Путін, який з 2000 року, з перервою на термін Дмитра Медведєва, обіймає посаду глави держави.
У Центрі національного спротиву при ССО України зазначали, що в окупації на "виборах Путіна" дозволять голосувати без паспорта. На захоплених територіях українці здебільшого відмовляються отримувати паспорти РФ.
Війська РФ женуть голосувати на "виборах" Путіна в окупації, зазначали у ЦНС. Зокрема, в армії окупантів достроково почали голосувати за Путіна, щоб підготувати фундамент для фальсифікації на "результатів" на захоплених територіях України.
Вибори в Росії 2024
8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах 2024 року.
Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування триватиме з 25 лютого до 14 березня.
У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.
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