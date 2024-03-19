Путін використає "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні - ISW

Путін та його поплічники стверджують, що висока суспільна підтримка Путіна продемонструвала єдність Росії та довіру до господаря Кремля.

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Як Путін використає свою "рекордну перемогу" на виборах / Колаж: Главред, фото: скріншот, SOTA

Російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що Путін і високопоставлені російські чиновники стверджували, що рекордна явка виборців та висока суспільна підтримка диктатора продемонстрували єдність Росії та довіру до господаря Кремля.

Аналітики інституту також вважають, що російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна в окупованій Україні та, імовірно, змушували українських громадян брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими.

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Також фахівці додають, що Путін, імовірно, продовжує зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання тривалої окупації територій України під виглядом "захисту" цивільного населення, яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Вибори президента Росії 2024

18 березня російський Центрвиборчком заявив, що Путін переміг на президентських виборах, набравши 87,28% голосів.

За словами глави ЦВК Росії Елли Памфілової, явка виборців на виборах у Росії була рекордною і становила 77,44%.

Крім того, комісія заявила, що Путін здобув від 88,12 до 95,23 відсотка голосів в окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Остаточні результати голосування в Росії підведуть 21 березня.

Заяви Путіна

Під час пресконференції у своєму штабі після завершення голосування на виборах президента Росії диктатор заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України, зміцнюватиме армію. Крім того, він заявив про плани створити "санітарну зону" в Україні.

Путін відмовився повідомити будь-які подробиці, але сказав, що така зона, можливо, має бути досить великою, щоб запобігти потраплянню озброєнь іноземного виробництва на російську територію.

Путін також уперше прокоментував смерть російського опозиційного політика Олексія Навального і вперше публічно вимовив вголос його прізвище.

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя. Це завжди сумна подія. У нас були й інші випадки, коли люди йшли з життя в місцях позбавлення волі. А хіба в США цього не бувало? Бувало і неодноразово", - цинічно заявив він.

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