Путін використає "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні - ISW

Російський диктатор Володимир Путін спробує використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як передумову для затяжної війни в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що Путін і високопоставлені російські чиновники стверджували, що рекордна явка виборців та висока суспільна підтримка диктатора продемонстрували єдність Росії та довіру до господаря Кремля.

Аналітики інституту також вважають, що російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна в окупованій Україні та, імовірно, змушували українських громадян брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими.

Також фахівці додають, що Путін, імовірно, продовжує зусилля зі створення інформаційних умов для виправдання тривалої окупації територій України під виглядом "захисту" цивільного населення, яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.