"Спочатку будуть масові заворушення": Ейдман розповів про найближче майбутнє Росії

Путінська Росія розколеться, як це було вже не раз в її історії, вважає Ігор Ейдман.

Володимир Путін, Ігор Ейдман / сайт Кремля, Facebook

Якщо наближені до Володимиру Путіну люди з різних груп почнуть з'ясовувати стосунки один з одним, то путінському режиму в РФ прийде кінець.

В інтерв'ю Главреду російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман пояснив, що слідом за військовими поразками відбудеться розкол Еліт.

"А слідом за ним можливі і масові заворушення, що призведе до краху режиму. Так в Росії було вже неодноразово-досить згадати російсько-японську війну 1904-1905 рр., яка закінчилася революцією. Першу світову війну, яка також завершилася революцією і програшем Росії. В обох випадок стався розкол еліт і всі знають, до чого це призводить", - нагадав соціолог.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Ейдман підкреслив, що починатися цей розкол може з самих благих намірів.

"Наприклад, в кінці 1916 року в Держдумі Меляков лаяв владу за те, що вона погано воює, в 1917-му всі вже виступали за мир без анексії і контрибуції, а в 1918-му російська влада в особі радянського керівництва була готова підписати будь-який мир. У тому числі - віддати Німеччині значну частину тодішньої Російської імперії. Так що це доріжка в одному напрямку", - підсумував він.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. Разом з тим країну-агресора Росію чекає досить сумна доля - в майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт підкреслив, що для Путіна це буде кращий варіант.

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