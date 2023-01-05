Вихід на кордони 1991 року – ще не перемога, Україна повинна дочекатися розпаду РФ – Світан

Після повернення Україною усіх своїх територій, які зараз окуповані, нам доведеться чекати повної перемоги ще не менше двох років.

Вихід на кордони 1991 року ще не буде перемогою України у війні, вважає Світан/ 93-я ОМБр Холодний Яр, скрін, ua.depositphotos.com

Коли Україні вдасться повернути усі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України – це розпад Російської Федерації на складові.

Це може статися не дуже швидко. Можливо, доведеться чекати два роки, а можливо й десять. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Тож вихід на кордони 1991 року і перехід до глухої оборони – це проміжний результат. Далі має послідувати прикриття нашого неба і кордонів або в результаті вступу України до НАТО (якщо нас туди приймуть за прискореною процедурою), або в результаті надання країнами-членами НАТО або всім блоком гарантій щодо ненападу Росії на територію України", – зазначає Світан.

Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та в інших медіа, пише Вікіпедія.

Він наголосив, що країна-агресорка Росія розвалюватиметься сама, коли тиск внутрішніх проблем стане занадто сильним.

"Коли телевізор почне боротися з холодильником, у РФ почнуться проблеми – той ген імперськості, який є у росіян, зламає державу як таку, і РФ розпадеться на кілька частин", – прогнозує військовий експерт.

Коли РФ може розпастися – прогнози експертів

Раніше дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що Росія може почати розпадатися, коли окремі її частини почнуть відчувати, що центр у Москві припиняє реально керувати ними. Тоді вони можуть почати поступово відколюватися, і на Росію чекатиме парад суверенітетів.

Також Огризко робив прогноз, що новий 2023 рік буде досить турбулентним для країни-агресора Росії. З диктатором Володимиром Путіним мало хто захоче спілкуватися в цивілізованому світі, а всередині країни йому можуть почати шукати заміну.

У той же час ексголова Луганської ВЦА, екс-заступник міністра з питань ТОТ та ВПО Георгій Тука говорив, що більшість політиків на Заході панічно бояться неконтрольованого поширення зброї масового ураження в результаті поразки Росії і розпаду її на складові частини. Це і є той чинник, який досі стримує процес надання Україні військової допомоги.

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