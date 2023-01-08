"Хоче вселяти страх, але боїться сили": чому не варто турбуватися про "червоні лінії" Путіна - ЗМІ

Країни Заходу не повинні враховувати міфічні "червоні лінії" російського диктатора Володимира Путіна, а дати українцям танки Abrams і Leopard.

Нехай Путін краще турбується про "червоні лінії" Заходу, вважає Андреас Клют / Фото kremlin.ru

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Захід зіткнувся з головоломкою: як підтримати країну в її героїчній самообороні й при цьому не переступити путінські "червоні лінії". Однак насправді питання потрібно ставити інакше: як допомогти Києву перемогти, не починаючи Третю світову війну. Про це у своїй колонці для Bloomberg написав колумніст Андреас Клют.

За його словами, занепокоєння країн Заходу з приводу передачі ЗСУ "наступальних" озброєнь недоречне, адже вся боротьба України – це самозахист.

"На цьому тижні США, Німеччина та Франція зробили великий крок вперед у пошуку відповіді. Всі троє оголосили, що дадуть українцям нові види танків. Американці надішлють бойові броньовані машини Bradley. Німці поставлять їхній еквівалент Marder. Французи - аналогічні машини AMX-10. Назвати їх танками технічно можна з великою натяжкою. Бредлі та Мардер мають гармати та колії, але їхнє головне призначення – доставити піхотинців туди, де вони потрібні. AMX-10 мають колеса замість гусениць і в основному збирають розвідувальну інформацію", - написав автор публікації.

Клют зазначив, що такі машини дуже потрібні ЗСУ. Але вони також потребують "основних бойових танків", таких як американський M1 Abrams, німецький Leopard 2 або французький Leclerc. Їх колумніст назвав важкими "вогнедишними монстрами", які можуть пробити російські лінії та повернути окуповану українську територію.

"На тактичному рівні різниця між обороною та нападом зникає. Україна не може виграти, а Росія не може програти, якщо українці не зможуть дати бій росіянам. Ось чому США, Німеччина та інші союзники повинні піти далі та надати основні бойові танки та інше озброєння, необхідне Києву", – заявив автор матеріалу.

Разом з тим додав, що тут є умова, яка має сенс: українці не повинні використовувати будь-яку західну зброю для нанесення контрудару по самій Росії, та, імовірно, повинні взагалі утриматися від таких ударів.

Аналітик не бачить сенсу так сильно турбуватися про путінські "червоні лінії". Адже якщо вони у нього і є, то, найімовірніше, нагадують "щось середнє між пурпуровими каракулями і рожевим відтінком". З його кадебістським мисленням, переконаний Клют, диктатор може просто блефувати, коли "брязкає ядерною шаблею і озвучує інші диявольські загрози".

"Як і всі задираки, він хоче вселяти страх, але боїться сили. Нехай він краще турбується про "червоні лінії" Заходу. Коли Путін напав на Україну, він припускав, що зможе перемогти її, розділивши, шантажуючи і змушуючи Захід прийняти результат – це урок, який він витягнув з анексії Криму в 2014 році. Як він зараз, мабуть, усвідомлює, він був неправий за всіма пунктами, але повинен продовжувати помилятися. Найкраща політика для українців - боротися з ним усіма силами, а для Заходу – дати їм все необхідне для перемоги", – резюмував аналітик.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Про це заявив в рамках брифінгу 6 січня спікер Пентагону генерал Пет Райдер.

Раніше президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час переговорів Шольц заявив, що Берлін має намір передати Україні бойові машини піхоти Marder і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макєєв висловив упевненість, що рано чи пізно ЗСУ отримають німецькі танки Leopard 2. Україна робить все можливе, щоб прискорити постачання необхідної військової техніки.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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