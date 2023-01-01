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Захід боїться розпаду РФ, а тому стримує переможну ходу української армії - Тука

1 січня 2023, 02:50
Експерт зауважив, що Захід боїться неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї і зброї масового ураження після поразки РФ.
Захід боїться розпаду РФ, а тому стримує переможну ходу української армії - Тука
Тука пояснив, чому Захід зволікає з достатніми обсягами військової допомоги Україні / Главред

Більшість політиків на Заході панічно бояться неконтрольованого поширення зброї масового ураження в результаті поразки Росії і розпаду її на складові частини. Це і є той чинник, який досі стримує процес надання Україні військової допомоги. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду.

"Наш умовний західний партнер бачить ситуацію наступним чином і мислить так. Є дві сторони конфлікту – Росія і Україна. Віроломна підла диктаторська Росія напала на демократичну, але набагато слабшу Україну. Західні демократичні інститути не можуть дозволити, щоб варварська Росія захопила демократичну Україну. Значить, треба Україні допомагати. Починається процес допомоги – і Україна починає досягати військових успіхів. І тут починається подальший аналіз ситуації. Західні політики замислюються, а що станеться, якщо Україна переможе в цій війні, що буде з Росією", - зазначив експерт.

За його словами, після поразки у війні проти України Росія може розпастися на складові, що загрожує виникненням цілої низки внутрішніх громадянських конфліктів на території РФ. Тука підкреслив, що це призведе до вкрай негативних економічних наслідків для всієї світової економіки. Окрім того, може відбутися неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї і зброї масового ураження.

"Такого на Заході не хочуть. Таке Заходу не треба. Такого Захід боїться. Значить, йому потрібно якось трохи стримувати цю переможну ходу української армії, що він і робить. Поступово, крок за кроком, дуже повільно, але все-таки відбувається зміна парадигми Заходу, яка полягає в тому, що потрібно зберегти Росію як єдину державу за будь-яку ціну для того, щоб вона продовжувала контролювати зброю масового ураження", - пояснив Тука.

Розпад Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

Як зазначив військовий експерт Роман Світан, після військової поразки в Україні країна-агресорка Росія розпадеться по Уральському хребту на дві частини – азіатську та європейську. На думку Світана, управління розвалом Росії Сполучені Штати віддадуть Китаю, принаймні, азіатською її частиною. А територіями до Уралу керуватимуть європейські структури.

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