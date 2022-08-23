"Побачимо на власні очі": Данілов "анонсував" розпад РФ

За словами секретаря РНБО, країна-агресорка не існуватиме у нинішньому вигляді. Він назвав терміни, у які вона може розпастися.
Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться.
Такий прогноз озвучив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, пише 24 канал. За словами посадовця, РФ не існуватиме далі у нинішньому вигляді.
Також він спрогнозував, у які терміни в Росії можуть статися такі серйозні зміни. На його думку, це може статися у найближчі 5-7 років.
"Ми на власні очі з вами будемо бачити розпад Російської Федерації", – наголосив секретар РНБО.
Також Данілов оцінив те, що зараз відбувається у Криму. За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну та його оточенню таке не снилося навіть у кошмарах. Адже раніше росіяни сприймали окупований Крим як якусь "червону лінію" і називали неприпустимим знищення Кримського мосту. Натомість зараз противнику доведеться "проковтнути" усе, що відбуватиметься на півострові.
Данілов натякнув, що ворогу доведеться ще багато що "проковтнути" з тих подій, які відбуватиметься у Криму в найближчі 5-7 років.
Нагадаємо, в окупованому Криму в минулі тижні пролунав ряд вибухів на російських військових об’єктах. Стало відомо, що напередодні ввечері, 22 серпня, сильні вибухи було чути у Севастополі і Балаклаві. Місцеві жителі стверджують, що вибухи було чутно в кожному районі Севастополя. У деяких будинках затремтіли вікна і стіни.
Раніше, 21 серпня, в тимчасово захопленому РФ Севастополі також прогриміли вибухи. Окупаційна влада стверджує, що в місті нібито працюють сили ППО.
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