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"Побачимо на власні очі": Данілов "анонсував" розпад РФ

23 серпня 2022, 08:16

За словами секретаря РНБО, країна-агресорка не існуватиме у нинішньому вигляді. Він назвав терміни, у які вона може розпастися.

Алексей Данилов, распад России, Россия
Данілов "анонсував" розпад РФ/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться.

Такий прогноз озвучив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, пише 24 канал. За словами посадовця, РФ не існуватиме далі у нинішньому вигляді.

Також він спрогнозував, у які терміни в Росії можуть статися такі серйозні зміни. На його думку, це може статися у найближчі 5-7 років.

"Ми на власні очі з вами будемо бачити розпад Російської Федерації", – наголосив секретар РНБО.

Також Данілов оцінив те, що зараз відбувається у Криму. За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну та його оточенню таке не снилося навіть у кошмарах. Адже раніше росіяни сприймали окупований Крим як якусь "червону лінію" і називали неприпустимим знищення Кримського мосту. Натомість зараз противнику доведеться "проковтнути" усе, що відбуватиметься на півострові.

Данілов натякнув, що ворогу доведеться ще багато що "проковтнути" з тих подій, які відбуватиметься у Криму в найближчі 5-7 років.

Нагадаємо, в окупованому Криму в минулі тижні пролунав ряд вибухів на російських військових об’єктах. Стало відомо, що напередодні ввечері, 22 серпня, сильні вибухи було чути у Севастополі і Балаклаві. Місцеві жителі стверджують, що вибухи було чутно в кожному районі Севастополя. У деяких будинках затремтіли вікна і стіни.

Раніше, 21 серпня, в тимчасово захопленому РФ Севастополі також прогриміли вибухи. Окупаційна влада стверджує, що в місті нібито працюють сили ППО.

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