"Франція буде поруч": Макрон заявив про нову поставку гаубиць Caesar в Україну

Франція разом з європейськими партнерами продовжують підтримувати Україну. Було вирішено посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку нашої країни.
Франція передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
За його словами, Франція разом з європейськими партнерами продовжують підтримувати Україну. Макрон нагадав, що на саміті НАТО, який пройшов у Мадриді, було вирішено посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.
"Союзники виконують свої обов'язки", - написав Макрон у своєму Twitter.
"Франція оперативно доставить Україні обладнання, необхідне для самооборони, зокрема ще 6 гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Франція, союзники та європейські партнери є і будуть поруч", – додав президент Франції.
Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати зброю Україні стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це - і робити це інтенсивно - доки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – сказав Олаф Шольц 29 червня на другий день саміту НАТО в Мадриді.
Інші новини:
- Німеччина вимагає від Литви скасувати заборону на транзит до Калінінграда - Spiegel
- Частина України може довго бути в окупації: британські військові спрогнозували хід війни
- 800 компаній у США погодилися виготовляти зброю для України - CNN