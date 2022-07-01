"Франція буде поруч": Макрон заявив про нову поставку гаубиць Caesar в Україну

Франція відправить Україні ще 6 гаубиць Caesar / колаж фото ОК Схід, Reuters

Франція передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

За його словами, Франція разом з європейськими партнерами продовжують підтримувати Україну. Макрон нагадав, що на саміті НАТО, який пройшов у Мадриді, було вирішено посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

"Союзники виконують свої обов'язки", - написав Макрон у своєму Twitter.

"Франція оперативно доставить Україні обладнання, необхідне для самооборони, зокрема ще 6 гаубиць Caesar і значну кількість бронетехніки. Франція, союзники та європейські партнери є і будуть поруч", – додав президент Франції.

Як повідомляв Главред, союзники по НАТО продовжать постачати зброю Україні стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це - і робити це інтенсивно - доки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – сказав Олаф Шольц 29 червня на другий день саміту НАТО в Мадриді.

Інші новини: