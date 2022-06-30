Новітні ППО, ще більше HIMARS і артилерія: Байден оголосив про нову військову допомогу Україні

До України надійдуть РСЗВ HIMARS з інших країн - Байден / Колаж Reuters, Вікіпедія

Офіційний Вашингтон найближчими днями оголосить про передачу Україні сучасних західних систем протиповітряної оборони, артилерії, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS і ще більше одиниць HIMARS, які повинні надійти з інших країн. Військову допомогу буде поставлено на суму 800 мільйонів доларів. Про це заявив президент США Джо Байден.

Під час своєї пресконференції після саміту Північноатлантичного альянсу у Мадриді він сказав про те, що днями американська влада офіційно оголосить про передачу Україні озброєнь в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів.

читайте такожУкраїна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист ГіркінЗа словами Байдена, Київ отримає сучасні системи ППО, більше одиниць артилерії, боєприпасів для РСЗВ HIMARS, HIMARS з інших країн та іншу зброю.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії і боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", - підкреслив Джо Байден.

Постачання Україні далекобійних РСЗВ HIMARS

Міністр оборони Олексій Резніков 23 червня зробив заяву про те, що потужні далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS привезли в Україну. Керівник військового відомства попередив війська Росії про наслідки застосування ЗСУ такого озброєння.

Головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний 25 червня розповів, що сили оборони України вже успішно застосовують РСЗВ HIMARS в боях з російськими окупантами. Примітно, що такі системи дозволяють вражати ворожі цілі на відстані до 80 кілометрів.

Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm повідомляло, що ЗСУ вдарили по позиціях загарбників РФ у Ізюмі Харківської області. Українські війська знищили два командних пункти ворога.



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