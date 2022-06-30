Новітні ППО, ще більше HIMARS і артилерія: Байден оголосив про нову військову допомогу Україні

Україна отримає нову військову допомогу від США на суму 800 мільйонів доларів.
Офіційний Вашингтон найближчими днями оголосить про передачу Україні сучасних західних систем протиповітряної оборони, артилерії, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS і ще більше одиниць HIMARS, які повинні надійти з інших країн. Військову допомогу буде поставлено на суму 800 мільйонів доларів. Про це заявив президент США Джо Байден.
Під час своєї пресконференції після саміту Північноатлантичного альянсу у Мадриді він сказав про те, що днями американська влада офіційно оголосить про передачу Україні озброєнь в рамках нового пакету на суму 800 мільйонів доларів.
читайте такожУкраїна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист ГіркінЗа словами Байдена, Київ отримає сучасні системи ППО, більше одиниць артилерії, боєприпасів для РСЗВ HIMARS, HIMARS з інших країн та іншу зброю.
"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії і боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", - підкреслив Джо Байден.
Постачання Україні далекобійних РСЗВ HIMARS
Міністр оборони Олексій Резніков 23 червня зробив заяву про те, що потужні далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS привезли в Україну. Керівник військового відомства попередив війська Росії про наслідки застосування ЗСУ такого озброєння.
Головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний 25 червня розповів, що сили оборони України вже успішно застосовують РСЗВ HIMARS в боях з російськими окупантами. Примітно, що такі системи дозволяють вражати ворожі цілі на відстані до 80 кілометрів.
Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm повідомляло, що ЗСУ вдарили по позиціях загарбників РФ у Ізюмі Харківської області. Українські війська знищили два командних пункти ворога.
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