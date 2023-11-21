Словаччина припинить військову допомогу Україні: парламент схвалив програму уряду Фіцо - Reuters

Словаччина обіцяє продовжити надсилати нашій країні гуманітарну допомогу, але не військову.

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Словаччина може припинити військову допомогу Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Парламент Словаччини затвердив уряд просійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо і підтримав його політичну програму, яка зокрема обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

У Reuters повідомили, що минулого тижня коаліція ухвалила свою політичну програму, а парламент підтримав її під час голосування. Словацькі депутати підтримали програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні, зменшити дефіцит бюджету та ввести новий банківський податок.

У програмі йдеться, що Братислава буде "підтримувати мирні плани з пропозиціями щодо негайного припинення бойових дій в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права". Словаччина також обіцяє продовжити надсилати нашій країні гуманітарну допомогу, але не військову.

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"Вільний ринок зазнає невдачі. Будь-які мультикультурні погляди сьогодні залишилися позаду і не приносять того ефекту, на який від них чекали. Ми живемо у період військових конфліктів та грубих порушень міжнародного права. На жаль, ми також переживаємо період втрати авторитету важливих міжнародних організацій", - зазначив Фіцо.

При цьому словацький прем'єр наголосив, що зовнішня політика його уряду "буде орієнтована на всі чотири сторони світу".

Нагадаємо, що Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах. Спікер тимчасового уряду, який йде у відставку, заявив, що партії, які ведуть переговори про формування нової влади.

У Зеленського відповіли на заяву президентки Словаччини. Влада Словаччини виступила проти надання Україні нового пакету військової допомоги. В Офісу президента України прокоментували рішення президентки Словаччини.

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