Зброї може не бути: у Зеленського відповіли на заяву президентки Словаччини

Влада Словаччини виступила проти надання Україні нового пакету військової допомоги. В Офісу президента України прокоментували рішення президентки Словаччини.

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В Офісі преззидента відповіли на відмову Словаччини постачати зброю / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила про неможливість надання Україні нового пакету військової допомоги через результати парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що до подібних ситуацій потрібно ставитись спокійно. Про це він заявив в ефірі 24 каналу.

Подоляк звернув увагу на те, що не всі заяви, які прозвучали в публічній площині вказують на певні дії.

"Одна справа коментувати щось, а інша дивитися глибше на двосторонні відносини", - вказав радник глави Офісу президента.

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Подоляк зауважує, що лідерка Словаччини була однією з перших, хто приїхав до України після повномасштабного вторгнення і перш за все вона говорила про допомогу Україні, виходячи з питання гуманізму.

"Пані Чапутова є лідером Словаччини, тож акцептує увагу на запити суспільства", - зауважив Подоляк

Михайло Подоляк також вказує на те, що Чапутова на власні очі побачила те, що Росія робила у Київській області. Він впевнений, що президентка Словаччини буде продовжувати підтримувати Україну, адже це питання ціннісного вибору.

"Нині навіть немає сумніву, що коли ми говоримо про війну в Україні, то Росія – це абсолютне зло, яке саме себе таким ідентифікує. Росія сьогодні демонструє, що вона хоче бути країною-монстром, перед якою треба стояти на колінах. І всі інші, які не хочуть цього, так само як і президент Словаччини, будуть підтримувати Україну. Є конкретний результат парламентських виборів – перемога партії "Smer-SD". Безумовно, президент країни має реагувати на це. Після цього будуть консультації, внутрішній діалог й згодом буде вибудована нова політика щодо України,– додав Подоляк.

Радник голови ОПУ наголошує, що подальша політика Словаччини відносно України буде позитивною. Адже Європа розуміє, що Росія ламає чітку систему глобальних відносин.

"Ситуативно сьогодні країна (Словаччина) може щось отримати, наприклад, додаткові корупційні гроші чи нафту за низькими цінами, але це призведе до втрати суб'єктності, поступового зниження рівня життя, внутрішньої конфліктності, появи на внутрішньому політичному просторі проросійської лобістської мережі. Це не даватиме країні можливості розвиватися й формувати інші двосторонні відносини", – сказав Подоляк.

Тому українці повинні спокійно відноситися до будь-яких ситуативних заяв й насамперед дивитися на дії. Періодично лунають різні заявили від політичних партій, зокрема, і в Європі, але попри це, європейські країни фактично в повному обсязі допомагають Україні.

"Це фінансова допомога, допомога консультативного плану, якою має бути держава Україна, а також абсолютно очевидна військова допомога", – підсумував радник голови ОПУ.

Вибори в Словаччині і допомога Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, лідер Партії Smer-SD, яка здобула фактичну перемогу на парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

У свою чергу глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час своєї пресконференції в Києві не побачив нічого такого в голосуванні і заявив, що це лише прояв волі виборців.

Також варто зазанчити, що на посаду прем'єр-міністра Словаччини може повернутися одіозний політик Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами. Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, як це може вплинути на відносини Словаччини та України.

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