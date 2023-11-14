Військову допомогу Україні припинять: Словаччина повідомила НАТО про рішення

За словами міністра оборони Словаччини, країна бере курс на модернізацію власних збройних сил.

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Словачина повідомила НАТО про припинення військової допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час зустрічі у Брюсселі щодо рішення нового уряду Словаччини припинити передачу військової допомоги Києву із своїх складів. Про це повідомляє TASR.

"Попри це, ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги. Наші зарубіжні партнери повністю поважають рішення нового уряду", - зазначив Калиняк.

За інформацією міністерства, новий уряд Словаччини прагне підвищити потенціал та можливості Збройних сил країни для ефективного виконання завдань, спрямованих на забезпечення безпеки громадян та держави. Водночас процес модернізації спрямований на мінімізацію ризиків для життя військовослужбовців.

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Калиняк підкреслив, що Словаччина залишається відповідальним партнером, готовим розвивати свої спроможності як на індивідуальному, так і на колективному рівні.

"Обидві сторони підтвердили під час двосторонньої зустрічі, що Альянс і Словацька Республіка спільно продовжуватимуть посилювати боєготовність, здатність до розгортання і оперативну сумісність Збройних сил", - повідомили в Міноборони Словаччини.

Допомога партнерів для України

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