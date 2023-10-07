Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах

У Словаччині перемогу на виборах здобула партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами.
Внаслідок цього уряд Словаччини припиняє надання військової допомоги Україні, про це повідомляє Politico.
Спікер тимчасового уряду, який йде у відставку, заявив, що партії, які ведуть переговори про формування нової влади після виборів, проти підтримки Києва, незважаючи на те, що Міністерство оборони Словаччини планувало надання нового пакету допомоги Україні ще зовсім недавно.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, мова про припинення допомоги Україні від Словаччини йде вже давно і радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що до подібних ситуацій потрібно ставитися спокійно.
Також важливо знати, що в планах США оголошення про новий пакет допомоги для України на суму в 200 мільйонів доларів. Його склад ще формується, проте оголошений буде досить скоро.
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