Сліпота - не перешкода: в РФ хотіли мобілізувати незрячого від народження москвича

Дмитро Клюквін не бачить від народження / Фото Telegram

У Росії спробували мобілізувати сліпого від народження 34-річного Дмитра Клюквіна. Він отримав повістку і прийшов до військкомату.

Як пише російський пропагандистський Telegram-канал Mash, коли Клюквіну було 16 років, медкомісія постановила, що він не придатний до військової служби. Але після того як російський диктатор Путін оголосив про часткову мобілізацію, росіянина вирішили призвати на службу. Повістку йому надіслав військкомат Тімірязєвського району Москви.

У паспорті у росіянина написано, що він не придатний до військової служби.

Зазначається, що сліпота не заважає чоловікові жити абсолютно повним життям – він дайвер, парашутист, призер змагань з самбо і майстер спорту з футболу.

Втім, в армію Клюквін все ж таки не потрапив. У військкоматі заявили, що видана йому повістка є помилкою.

Як повідомляв Главред, в Краснодарі через мобілізацію наклав на себе руки репер Walkie Т. Причиною смерті стала мобілізація в Росії, а також нездатність молодого чоловіка вбивати.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путіє 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію Хочу жити телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

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