УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Сліпота - не перешкода: в РФ хотіли мобілізувати незрячого від народження москвича

5 жовтня 2022, 14:56

Сліпота не заважає Дмитру Клюквіну жити абсолютно повним життям - він дайвер, парашутист, призер змагань з самбо та майстер спорту з футболу.

Дмитро Клюквін
Дмитро Клюквін не бачить від народження / Фото Telegram

У Росії спробували мобілізувати сліпого від народження 34-річного Дмитра Клюквіна. Він отримав повістку і прийшов до військкомату.

Як пише російський пропагандистський Telegram-канал Mash, коли Клюквіну було 16 років, медкомісія постановила, що він не придатний до військової служби. Але після того як російський диктатор Путін оголосив про часткову мобілізацію, росіянина вирішили призвати на службу. Повістку йому надіслав військкомат Тімірязєвського району Москви.

У паспорті у росіянина написано, що він не придатний до військової служби.

Сліпота - не перешкода: в РФ хотіли мобілізувати незрячого від народження москвича
Сліпота - не перешкода: в РФ хотіли мобілізувати незрячого від народження москвича

Зазначається, що сліпота не заважає чоловікові жити абсолютно повним життям – він дайвер, парашутист, призер змагань з самбо і майстер спорту з футболу.

Втім, в армію Клюквін все ж таки не потрапив. У військкоматі заявили, що видана йому повістка є помилкою.

Як повідомляв Главред, в Краснодарі через мобілізацію наклав на себе руки репер Walkie Т. Причиною смерті стала мобілізація в Росії, а також нездатність молодого чоловіка вбивати.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путіє 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію Хочу жити телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

Інші новини:

мобілізація новини Росії війна в Україні мобілізація в армію війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:01

Ласкавий і теплий фен: як попрасувати без праски потрібні речі

15:58

"Це Вова Зеленський, якого я знаю": Данилко розповів, як війна змінила президента

15:58

Путін підставив лобістів на Заході: Україна може розраховувати на більшу підтримку - ЗагороднійВідео

15:56

"Перестати брехати": генерали РФ продовжують собачитися після нових провалів в УкраїніВідео

15:34

Леся Нікітюк з голими сідницями показала, як виганяє з себе печалі "як ЗСУ ворога з Лиману"

Реклама
15:17

Болячки обходять стороною: 4 імені жінок з сильним здоров'ям

15:14

Війна затягнеться на рік: полковник ЗСУ дав тривожний прогнозВідео

15:09

У Путіна заявили про плани окупувати більше територій УкраїниВідео

14:57

Задумали велику трагедію: астролог назвала 10 міст України, які чекає масована атакаВідео

14:56

Сліпота - не перешкода: в РФ хотіли мобілізувати незрячого від народження москвича

14:53

Прикмети на 6 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші водилися весь рікВідео

14:41

У Росії придумали покарання для Пугачової

14:41

Нова мета для ВСУ: офіцери РФ втекли зі Снігурівки на МиколаївщиніВідео

14:22

"237 снарядів прилетіло за 40 хвилин": окупант істерить через успішний наступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

14:21

У США схвалили удари ЗСУ по Криму з HIMARS: соратник Путіна влаштував переполохВідео

14:18

"Як було з харківською операцією": Загородній озвучив несподіваний результат війниВідео

14:18

"Я щодня чекав офіційну новину": Пивоваров розповів про емоції від звільнення рідного ВовчанськаВідео

14:06

90% господинь роблять помилки: як правильно варити сосиски - простий рецепт приготуванняВідео

13:51

Повня у жовтні 2022: Влад Росс розповів, чого чекати всім знакам зодіакуВідео

13:44

Три причини для Кремля: експерт пояснив, чому аварія на Північному потоці вигідна РФ

Реклама
13:38

ЗСУ "відкобзонили" російського підполковника, який вбивав людей у Грузії та ЧечніВідео

13:17

ЗСУ почали звільняти Луганщину: в населених пунктах піднімають прапори УкраїниВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 6 жовтня 2022: Тільцям - гроші, Терезам - удача, Стрільцям - сваркаВідео

12:52

У Херсоні підірвали готель з ФСБівцями: з будівлі винесли щонайменше сім трупів

12:35

Душив, бив по обличчю, пошкодив спину: Джолі висунула звинувачення Пітту в домашньому насильствіВідео

11:55

Колективний дурдом, який вилікують ЗСУ: Єрмак розніс Росію і папірці Путіна щодо УкраїниВідео

11:41

В РФ дружина народила дитину від іншого, поки чоловік воював в УкраїніВідео

11:37

У бою з окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї ВПС ЗСУ Тарас РедькінФото

11:35

Колишня дружина Віталія Кличка у вузьких штанцях зухвало похвалилася фігурою

11:08

Путін помилково вважає, що може впоратися і проти України, і проти США та Заходу – директор ЦРУВідео

11:05

Вступ України до НАТО: експерт назвав країни, які можуть заблокувати заявку КиєваВідео

10:54

Атака Білої Церкви іранськими дронами: окупанти запустили 12 БПЛА з півдня України, 6 - були збитіВідео

10:13

"Поки трактор не відтягне останній танк РФ": Британія підтримуватиме Україну до перемоги - глава МЗСВідео

09:53

Путін остаточно затвердив анексію українських територійФотоВідео

09:50

ЗСУ пробиваються до Луганщини і можуть завдати удару по трасі Сватове-Кремінна – розвідка БританіїВідео

09:39

Остання крапля: подруга Пугачової зізналася, чому примадонна вдруге спішно втекла з РФ

09:31

"Аушвіц 2022": у катівні на Харківщині окупанти виривали українцям золоті зуби і закопували живцем

08:54

ЗСУ мають успіхи на Херсонщині, Харківщині та Луганщині, вони нищать малоукоплектовані війська РФ – ISWВідео

08:45

Прагматичний, але наївний МаскПогляд

08:42

Мінус 2 гелікоптери, 8 танків і понад 30 окупантів: ЗСУ влаштували "гарячу" добу для окупантів на ПівдніВідео

Реклама
08:40

Гороскоп на сьогодні 5 жовтня 2022: Близнюкам - гроші, Ракам - віщі сни, Козерогам - зустріч

08:15

Росія може завалити нас трупами, це відтягує закінчення війни – ЗагороднійВідео

07:52

Проїхав 1,5 тисячі км, щоби померти: ЗСУ ліквідували командира танкової роти з РФ

07:29

"Кинули в м'ясорубку": ЗСУ розгромили елітну бригаду ГРУ в ЛиманіВідео

06:38

Окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами: у Білій Церкві прогриміли вибухиВідео

06:34

Ілон Маск не сказав нічого новогоПогляд

06:00

Залізна завіса для Росії опустилася надовго, її регіони почнуть бунтувати - Рябцев

05:00

Чи приймуть Україну до НАТО: прогноз ЗагородньогоВідео

04:41

Як правильно сортувати сміття та що заборонено викидати: секрети господиням

03:46

Краще ніж Арестович, Гордон і океан: Даша Астаф'єва оголила соковиті принади в леопардовому корсеті

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти