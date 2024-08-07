Скільки населених пунктів у Курську контролюють озброєні люди - Згурець

Ворог стверджує, що в Курській області озброєні люди використовують значну кількість безпілотників і вміло застосовують засоби ППО та РЕБ. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наразі маємо інформацію з російської сторони. Генштаб, Міноборони, ГУР ситуацію не коментують. Але дані дозволяють зробити проміжні висновки. Нагадаю, що раніше була інформація про те, що ворог може розширити лінію фронту і здійснити атакувальні дії в Сумській області. Тобто напрямок на Суджу від Курська розглядався як один із ймовірних", - сказав Згурець.
За його словами, Суджа поєднується з Курськом лише однією дорогою, і росіянам досить складно забезпечувати цю ділянку фронту, де зараз розгортаються бойові дії.
"Є підтвердження, що вже взяті в полон російські військові. Ми бачили знищену російську техніку, зокрема танки Т-62, які ворог намагався підтягувати на тралах. Також було відео знищеного російського гелікоптера Ка-52", - розповідає експерт.
Згурець також додає, що вклинення на територію Курської області становить десь 7 кілометрів.
"У районі Суджі йдуть бойові дії. Чотири населених пункти контролюються озброєними людьми", - сказав він.
Хто такий Сергій Згурець
Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.
Бої в Курській області РФ - що відомо
Нагадаємо, 6 серпня окупанти поскаржились на прорив прикордонної ділянки в Курській області. За їхніми словами, це нібито зробили українські військові, але Україна офіційно не підтверджувала своєї участі у боях.
Наразі, російські та українські пабліки підтверджують перші втрати Росії в техніці та особовому складі внаслідок боїв у Курській області 6 серпня. Крім цього, росіяни пишуть про розгром підрозділу Кадирова "Ахмат", який охороняв кордон.
В той же час, у країні-агресорі РФ місцева влада і Міноборони не узгодили свої версії щодо того, що відбувається в Курській області. Зокрема, в. о. губернатора Олексій Смирнов і кілька російських військових блогерів стверджують, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів тривають бойові дії. А Міноборони РФ і ФСБ Росії відзвітували про те, що відбили рейди.
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