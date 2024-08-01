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Удар по окупантах під Курськом: у ВМС натякнули на власну далекобійну зброю

Яна Ставська
1 серпня 2024, 16:14
163
Сили Оборони відпрацювали по військових обʼєктах росіян у Курській області. Окупанти скаржилися на ракетні удари.
Удар по окупантах під Курськом: у ВМС натякнули на власну далекобійну зброю
ЗСУ вдарили по складах РФ у Курській області / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Google Maps

У ВМС підтвердили удар по військових цілях у Курській області у ніч проти 31 липня. Аналітик Defense Express Іван Киричевський натякає, що атаку здійснили уже власною далекобійною зброєю. Офіційно у ЗСУ не кажуть, який вид озброєння застосували.

Як зауважив в етері Радіо Свобода спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, у цих родах військ є своя далекобійна зброя. Саме її використали і для удара по Єйську, і порту "Кавказ".

"У будь-якому разі у принципі ті кейси, які відбувалися раніше на театрі бойових дій, це і Єйськ, і порт "Кавказ", натякають на те, що спроможності нашої зброї, яка є на озброєнні ВМС, вказують на досить великий радіус можливого застосування. Як бачите, у результаті вектор застосування трохи змінився", - сказав він.

відео дня

Плетенчук також додав, що відповідне озброєння "вдало" використовували під час атак на С-400 російських окупантів.

Триває дорозвідка щодо наслідків ударів по Курській області.

Своєю чергою, аналітик Defense Express Іван Киричевський вважає, що ударів по території Росії було завдано модифікованими ракетами "Нептун". Він наголосив, що тепер в України зʼявилося власне далекобійне озброєння без політичних обмежень з боку Заходу.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удар по Курській області - основне

31 липня Генштаб підтвердив удар по складах російських військ біля Курська. Спостерігалася робота ППО і вибухи у точках прицілювання. Докладної інформації щодо наслідків атаки на зараз немає.

Війна в Україні - Україна вдосконалює ракетну систему

Через політичні обмеження у застосуванні західного озброєння углиб Росії Україна розгорнула власну ракетну програму.

Нещодавно президент Володимир Зеленський натякнув, що у рамках цієї програми "вже є практичні результати". За його словами, зросли поставки певних видів озброєння у військо.

Крім того, Україна розвиває виробництво далекобійних дронів.

Експерти ж зауважують, що Україна ще з девʼяностих має власні напрацювання у сфері ракетобудування і купу нереалізованих проєктів. Головним чином на розвиток цієї ініціативи впливатимуть фінанси, наявність фахівців і складність поставлених завдань.

Ще у березні 2024 року ЗМІ писали, що Україна модернізувала "Нептуни", зокрема було збільшено дальність удару - до 400 км та розподіл цілей в одночасній атаці для забезпечення результативного залпового вогню. Відтепер протикорабельні комплекси можуть бити не тільки у морі, а й на суші.

Протягом останнього часу Україна, імовірно, застосувала "Нептун" в атаці на порт "Кавказ" та на нафтобазу у Краснодарському краї у червні 2024 року.

За спостереженнями ЗМІ, у квітні 2024 року Україна збільшила виробництво цих ракет у 10 разів.

Удар по окупантах під Курськом: у ВМС натякнули на власну далекобійну зброю
Ракета Нептун - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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