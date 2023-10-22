УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Подоляк різко розніс Путіна: він неадекватний, навіть Орбан це побачив

Андрій Ганчук
22 жовтня 2023, 10:58 оновлено 22 жовтня, 11:07
Спроби домовитися з агресором Росією призводять до "фантастичного хаосу", що можна побачити у різних регіонах, сказав радник голови ВП Михайло Подоляк.
Путін, Подоляк
Війну Росії проти України неможливо завершити дипломатією - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Можливості завершення розв'язаної Росією війни проти України дипломатичним шляхом наразі немає. Навіть прем'єр Угорщини Віктор Орбан визнав, що перемовинами війну не закінчити і побачив неадекватність глави Кремля Володимира Путіна. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В эфірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на даний момент немає жодної можливості вплинути на Росію політичним шляхом, щоб вона закінчила війну проти України.

"У Пекіні з Путіними зустрічався глава Угорщини пан Орбан, який вийшов і сказав, що в принципі він не бачить жодних можливостей врегулювати цей конфлікт дипломатично. Людина, яка постійно говорила, що треба сідати за стіл перемовин, - навіть він побачив у Путіна неадекватність, тому дипломатичних шляхів тут немає взагалі", - зазначив Подоляк.

відео дня

При цьому чиновник висловив сподівання, що консультації з країнами Глобального Півдня щодо формули миру України допоможуть Києву довести їм позицію, згідно з якою саме Росія є осередком дестабільності, а будь-які спроби домовитися з Москвою "призводять до фантастичного хаосу, який ми бачимо у різних регіонах".

"Україна не погодиться віддати будь-що Російській Федерації, бо це означатиме смерть по суті української державності, тоді таких ексцесів, інцидентів, конфліктів, протесту, провокацій буде дедалі більше, і в якійсь війні момент це остаточно зламає систему глобальних домовленостей, у яких країни Глобального Півдня зацікавлені", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Мальті пройдуть нові перемовини без РФ щодо "формули Зеленського". За даними Bloomberg, вони відбудуться 28-29 жовтня. Київ домовлятиметься з країнами Глобального Півдня про підтримку своєї формули миру.

Перемовини України та Росії

Директор РФ Володимир Путін вкотре заклянчив в України перемовини. Зокрема, він "закликав до діалогу" на базі китайського так званого мирного плану. У "документі" немає засудження військової агресії Росії та вимоги виведення окупаційних військ із українських територій.

Росія добивається капітуляції, перемовини їй не потрібні, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Кремль зібрався далі воювати і насправді не пропонує жодних реальних механізмів домовленостей.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Страшна ДТП у Києві: водій Honda переїхав військового на блокпосту

Страшна ДТП у Києві: водій Honda переїхав військового на блокпосту

11:27 Україна
Подоляк різко розніс Путіна: він неадекватний, навіть Орбан це побачив

Подоляк різко розніс Путіна: він неадекватний, навіть Орбан це побачив

10:58 Політика
Війська РФ провели ще один штурм Авдіївки: в ISW розповіли деталі

Війська РФ провели ще один штурм Авдіївки: в ISW розповіли деталі

09:42 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:27

Страшна ДТП у Києві: водій Honda переїхав військового на блокпосту

11:08

Місячний календар 22 жовтня 2023: Місяць віщує купання в грошах та зачаття дитини

10:58

Подоляк різко розніс Путіна: він неадекватний, навіть Орбан це побачив

10:54

Кому в Україні жити добре: пенсії якихось українців злетіли майже до 100 тисяч

10:01

Коли магазинні засоби безсилі: чим прибрати темні плями з нержавіючої сталі

Завдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - МельникЗавдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - Мельник
09:46

Які банкноти не беруть термінали: у Нацбанку пояснили, як правильно поповнювати карти

09:42

Війська РФ провели ще один штурм Авдіївки: в ISW розповіли деталі

09:24

Погано світять: як позбутися помутніння фар швидко і надовго

09:02

Пляцок за бабусиним рецептом: готуємо старовинний галицький маківник від відомої господарки Лілії Цвіт

Реклама
09:00

"Зрісся з м'язами": Повалій понуро росіянам про те, як її понівечив хірург

08:58

Армія України "просунулася" на лівобережжі Херсонщини: у ЗСУ зробили заяву

07:49

Успіх Києва та Єрусалиму життєво важливий для США - Байден

06:35

За цифрами на дашбордах Генштабу - наші втрати тежПогляд

05:40

Гороскоп Таро на листопад 2023: Козерогам - дохід, Водоліям - тріумф, Рибам - краще життяВідео

04:20

"Війна в Україні може тривати ще 2-3 роки": західний експерт здивував прогнозом

03:40

"Є кілька аспектів": експерт сказав, чи може РФ збивати ракети ATACMS

02:20

Які страви категорично не можна готувати у фритюрниці: може бути небезпечно

01:30

Ворог стягнув резерви: окупанти можуть піти на штурм Києва – український генерал

21 жовтня, субота
23:45

РФ вдарила по цивільному об'єкту на Харківщині: Зеленський показав жахливі наслідки

23:16

"Це не випадковість": у Зеленського відповіли, навіщо Путін намагається взяти Авдіївку

Реклама
22:44

"Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України": Зеленський зробив сильну заявуВідео

21:41

Пережив тортури, за 200 днів полону схуд на 30 кг: на фронті загинув захисник Маріуполя

21:33

"Допомога Україні не в інтересах народу Угорщини": Орбан зробив скандальну заяву

20:49

Не дай себе обдурити: як на око і на дотик визначити бавовну, дієві та легкі способи

19:58

"Після 45 років шлюбу": голлівудська зірка Меріл Стріп розлучилася з чоловіком

19:21

"Ситуація на полі бою кардинально зміниться": у РНБО дали прогноз

19:20

З якого віку слід звертатися на "ви" до незнайомців: Авраменко здивував відповіддю

19:19

Що забезпечить перелам у війні?Погляд

19:13

Сильний вітер і дощ: в Україну вривається справжня буря

18:42

Це є у всіх: що з'їсти 23 жовтня, щоб зміцнити здоров'я – прикмети дня

18:32

Північна Корея раптом накинулася на США із претензіями: у чому причина

18:21

Будуть масові й частіші удари з боку РФ: експерт попередив, до чого готуватися

18:19

"Максимальні збитки для Росії": експерт розкрив, які цілі можуть вражати ракети ATACMS

17:25

Знайдіть усіх тварин на картинці за 10 секунд: загадка, яка під силу не кожному

17:22

"Це пріоритетна ціль": Мельник відповів, куди ЗСУ можуть вгатити ракетами ATACMS

16:22

Цим лайфхаком користуються вже всі: як зняти лінзи за 2 секунди, не суючи пальців в очі

16:18

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

16:18

"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

16:12

У ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом: названо больові точки окупантів

15:58

Що таке "черемша" і "черемшина": мовознавець закликав не плутати словаВідео

Реклама
15:50

РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

15:44

Ви про таке не здогадувалися: фахівець із прибирання показала, як вивести стару жирну пляму за допомогою тарілки

15:11

Окупантів обходять із флангів: ЗСУ вибивають росіян на південному напрямку

14:59

Місячний календар 22 жовтня 2023: Місяць попереджає про шахрайство

14:59

"Підтягують танки та важку техніку": експерт розкрив плани окупантів під Куп'янськом

14:48

Активність армії РФ на Авдіївському напрямку знизилася – Сили оборони

14:36

Хитра оптична ілюзія: знайдіть собаку лише за 5 секунд

14:13

"Українці не забудуть цих депутатів": Данілов відреагував на прибічників УПЦ МП

13:55

ЗСУ готують потужний прорив на півдні: екскомандир з Айдара назвав напрямок

13:46

На Запорізькому напрямку РФ втратила в 5 разів більше техніки, ніж ЗСУ - WSJ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти