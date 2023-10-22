Подоляк різко розніс Путіна: він неадекватний, навіть Орбан це побачив

Спроби домовитися з агресором Росією призводять до "фантастичного хаосу", що можна побачити у різних регіонах, сказав радник голови ВП Михайло Подоляк.

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Війну Росії проти України неможливо завершити дипломатією - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Можливості завершення розв'язаної Росією війни проти України дипломатичним шляхом наразі немає. Навіть прем'єр Угорщини Віктор Орбан визнав, що перемовинами війну не закінчити і побачив неадекватність глави Кремля Володимира Путіна. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В эфірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на даний момент немає жодної можливості вплинути на Росію політичним шляхом, щоб вона закінчила війну проти України.

"У Пекіні з Путіними зустрічався глава Угорщини пан Орбан, який вийшов і сказав, що в принципі він не бачить жодних можливостей врегулювати цей конфлікт дипломатично. Людина, яка постійно говорила, що треба сідати за стіл перемовин, - навіть він побачив у Путіна неадекватність, тому дипломатичних шляхів тут немає взагалі", - зазначив Подоляк. відео дня

При цьому чиновник висловив сподівання, що консультації з країнами Глобального Півдня щодо формули миру України допоможуть Києву довести їм позицію, згідно з якою саме Росія є осередком дестабільності, а будь-які спроби домовитися з Москвою "призводять до фантастичного хаосу, який ми бачимо у різних регіонах".

"Україна не погодиться віддати будь-що Російській Федерації, бо це означатиме смерть по суті української державності, тоді таких ексцесів, інцидентів, конфліктів, протесту, провокацій буде дедалі більше, і в якійсь війні момент це остаточно зламає систему глобальних домовленостей, у яких країни Глобального Півдня зацікавлені", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Мальті пройдуть нові перемовини без РФ щодо "формули Зеленського". За даними Bloomberg, вони відбудуться 28-29 жовтня. Київ домовлятиметься з країнами Глобального Півдня про підтримку своєї формули миру.

Перемовини України та Росії

Директор РФ Володимир Путін вкотре заклянчив в України перемовини. Зокрема, він "закликав до діалогу" на базі китайського так званого мирного плану. У "документі" немає засудження військової агресії Росії та вимоги виведення окупаційних військ із українських територій.

Росія добивається капітуляції, перемовини їй не потрібні, зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Кремль зібрався далі воювати і насправді не пропонує жодних реальних механізмів домовленостей.

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