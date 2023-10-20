"Сподіваюся, хоча б вимив руки": Кулеба потролив Орбана, який ручався з Путіним

Дмитро Кулеба знущально прокоментував зустріч угорського прем'єра із диктатором РФ.

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Дмитро Кулеба прокоментував зустріч Віктора Орбана з Володимиром Путіним / Колаж: Головред, Фото: УНІАН, kremlin.ru

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нещодавню зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із російським диктатором Володимиром Путіним.

В інтерв'ю французькому телеканалу France 24 він знущально прокоментував зустріч угорського прем'єра з Путіним.

"Я сподіваюся, що він (Орбан – ред.) хоча б вимив руки та продезінфікував їх після рукостискання з Путіним", - сказав Кулеба. відео дня

Як відомо, 17 жовтня президент РФ Володимир Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За інформацією ЗМІ, Орбан у розмові Путіним назвав російську війну проти України "військовою операцією".

Раніше повідомлялося про те, що Орбан танцював під дудку Путіна і видав скандальну заяву про Україну . Під час зустрічі із главою кремлівського режиму Орбан назвав війну в Україні "військовою операцією".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Китаю на форум прибув і угорський прем'єр Віктор Орбан. Обидва автократи вже зустрілися в урядовому гостьовому будинку. Орбан сказав, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти" .

Раніше Орбан цинічно "підмахнув" Путіну . Незважаючи на вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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