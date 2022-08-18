Росія намагається видати удари по Криму за теракти: в ISW пояснили, навіщо це потрібно Кремлю

Напади на законні російські військові об'єкти повністю підпадають під законне застосування сили / Фото Telegram

Росія намагається відвернути увагу від своїх військових злочинів і підірвати заклик України до оголошення РФ країною-спонсором тероризму. Заради досягнення мети загарбники пробують виставити удари по російських військових об'єктах в Криму як теракти. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

"Офіційні особи РФ, найімовірніше, все частіше будуть пов'язувати напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, в спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - пише ISW.

Аналітики зазначають, що напади на законні російські військові об'єкти повністю підпадають під законне застосування сили та не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади здійснені екстремістами.

Як повідомляв Главред, у четвер, 11 серпня, Сейм Латвії ухвалив заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії проти мирного населення України, в якому дії росіян проти мирного населення визнаються тероризмом, а Росія – державою-спонсором тероризму.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало дані, згідно з якими президент України Володимир Зеленський в ході телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Пізніше Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

Зараз державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран і КНДР.

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