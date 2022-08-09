США ввели жорсткі санкції проти чиновників Білорусі: хто потрапив до списку

США вводять нові санкції проти Білорусі / Reuters

США впроваджують чергові жорсткі санкції проти ста чиновників із Білорусі, які причетні до підриву демократії всередині країни, йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

За інформацією американського чиновника, обмеження ввели в другу річницю захоплення влади в Білорусі режимом Лукашенка. У США вважають, що події 2020 року завдали шкоди демократичним інститутам і перешкоджали демократичним переходам в Білорусі.

"Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки щодо візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій", - заявив чиновник.

Хто потрапив до санкційного списку:

посадові особи з адміністрації президента, силових структур і ЦВК.

держтелерадіокомпанія "Белтелерадио",

військове керівництво та адміністрації в університетах.

Блінкен вважає, що згадані структури були причетні до тортур опозиціонерів, журналістів і мітингувальників, а в університетах займалися відрахуваннями активних студентів.

Раніше засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

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