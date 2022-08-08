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В Офісі президента розповіли про "найстрашніші" санкції проти Росії

8 серпня 2022, 19:57

Якщо у Росії не буде доступу до нових технологій, то врешті-решт економічне зростання стискатиметься.

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Найстрашніші санкції проти РФ назвали в офісі президента / reuters

Найстрашнішими санкціями проти країни-агресора наразі є обмеження на доступ до нових технологій, йдеться в заяві радника президента з економічних питань Олега Устенка на телемарафоні.

"...Коли ти не намагаєшся грати за цивілізованими правилами, то ти можеш забути про те, що у тебе буде доступ до всього того нового, чим зараз так щедро ділиться світ... тут мені здається найстрашніші санкції, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, - це відрізання Росії від ринку нових технологій. Ти можеш намагатися качати нафту за старими технологіями ... ти можеш виробляти якусь продукцію, але світ йде вперед і досить швидко", - зазначив він.

За інформацією радника глави Офісу президента, в тому випадку, якщо у Росії не буде доступу до нових технологій, то врешті-решт економічне зростання стискатиметься, і вона відстане від решти світу.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше на сайті американського Мінфіну з'явилося повідомлення про те, що влада США збільшила санкційні обмеження на осіб з оточення Путіна, російських чиновників і спікера російського МЗС Марії Захарової.

Також під додаткові санкції потрапила людина, яку ЗМІ називають "гаманцем" і кумом диктатора Путіна - Сергій Ролдугін.

"Нові санкції торкнуться пов'язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ і близького соратника Путіна, фінансового керівника Сергія Ролдугіна, який займається офшорними активами президента Путіна", ‒ заявили чиновники Мінфіну.

До того влада Великобританії запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі глави РФ.

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