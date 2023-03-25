Скандальна сенатор з Румунії образила Україну і "наїхала" на Зеленського

Сенатор з Румунія Діана Шошоаке, яка раніше висунула територіальні претензії Україні, зробив нову скандальну заяву на адресу нашої країни і керівництва держави.
Вона з дивовижною точністю повторила методичку Кремля про те, що Україна нібито є "державою з терористичним ухилом", пише Sinar Sosro.
Причиною стало те, що проросійського румунського політика внесли в базу "Миротворця".
"Ви усвідомлюєте, наскільки Україна зневажає Румунію, якщо дозволяє собі "офіційно погрожувати смертю" сенатору Румунії? Чим Румунія підтримує Україну, "вбивством" парламентаріїв, які говорять правду?", - пише скандалістка з Румунії.
Вона також стверджує, що Румунія повинна виступити проти "злочинної держави" – України.
"Україна повністю дискваліфікувала себе, і це момент, коли міжнародна громадськість також повинна усвідомити, що Україна не заслуговує наданої їй підтримки, тому що вона є нащадком нацистської імперії, а Зеленський не може бути кимось іншим, як Гітлером", - істерично додала Шошоаке.
Чим відома скандальний Румунський сенатор
Нагадаємо, раніше Шошоаке подала "проект закону", в якому вона закликає розірвати договір про добросусідство та співробітництво з Україною і анексувати Північну Буковину, Марамуреш і острів Зміїний.
У свою чергу спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів про те, що Румунський сенатор Діана Шошоаке подала до парламенту "законопроект", в рамках якого вона закликає, мовляв, "приєднати Історичні території" – Північну Буковину, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), Історичний Марамуреш і острів Зміїний".
МЗС ініціює введення санкцій проти працюючого в рамках проросійських наративів сенатора за загрозу національній безпеці України.
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