У Румунії жорстко відповіли на бредні Путіна про нібито її претензії на частину України

У МЗС Румунії відповіли на скандальну заяву Володимира Путіна / @mae.romania

Міністерство закордонних справ Румунії спростувало твердження президента РФ Володимира Путіна про нібито бажання Бухареста заволодіти частиною українських територій, які колись входили до складу Румунії.

"МЗС Румунії заперечує твердження, висловлені президентом Росії до Дня народної єдності, які помилково нав'язують думку про територіальні претензії Румунії до України", — говориться у заяві МЗС Румунії.

"Агресивна війна, яку Росія розв'язала 24 лютого, є серйозним і грубим порушенням принципів міжнародного права. У зв'язку з цим Румунія знову підтверджує рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — зазначили в МЗС Румунії.

Скандальна заява Путіна

Нагадаємо, Путін на зустрічі з істориками та представниками традиційних релігій 4 листопада заявив, що у Польщі "нікуди не поділася" ідея "поглинання України". За його словами, "йдеться про ідею повернення тих територій, які були відторгнуті від Польщі, прямо треба про це сказати, Сталіним після Другої світової війни".

"Великі, великі області від Румунії, від Угорщини були відторгнуті", — говорив президент РФ. Путін також зазначав, що Росія нібито добровільно "віддала Україні свої історичні території... з метою створення єдиного, спільного культурно-гуманітарного, історичного простору". "А ті території, про які я тільки що сказав вище, вони були насильно відторгнуті від Угорщини, Румунії та Польщі. Це абсолютно різні ситуації", - додавав він.

Нагадаємо, раніше колишній глава МЗС Румунії Андрій Марга заявив, що Україна знаходиться в "неприродних кордонах" і їй необхідно "передати свої землі" Угорщини, Румунії, Польщі та Росії.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна знаходиться в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттю Угорщині, Галичині — Польщі, Румунії — Буковині та Росії — Донбасу та Криму. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти", — заявив Марга.

Він додав, що Румунії "нічого робити" у війні РФ проти України. Це питання, на його думку, потрібно вирішувати в діалозі з США, Росією, Німеччиною і Китаєм.

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