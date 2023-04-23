Скандал у Румунії: одіозна депутатка крикнула "Слава Москві!" з трибуни парламенту

Проросійський румунський політик Діана Шошоаке відзначилася новим "перлом".

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Діана Шошоаке потрапила в черговий скандал / Фото: Facebook / DianaSosoacaOficial, сайт Кремля

В Румунії депутатка парламенту Діана Шошоаке, яку підозрюють у зв'язках з Кремлем, відзначилася провокаційною заявою - з трибуни вона вигукнула: "Слава Москві!".

Шошоаке була незадоволена тим, що порядок денний засідання надали несвоєчасно, а посилання на обговорювані документи не відкривалися.

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"У цих документів немає реєстраційного номера. Вони надійшли до нас о 12 годині. Нам тільки о 12:00 прийшло оголошення, що в порядку денному будуть якісь теми, а коли ми відкриваємо, подивіться, що з'являється. 404 каталог файлів не знайдено. За що будемо голосувати?" - обурилася Шошоаке під час виступу.

У відповідь на її незадоволену промову інший депутат порадив змінити VPN, тому що він "на московському режимі, й тому не працює", натякнувши на зв'язок Шошоаке з Кремлем.

Після цього Діана Шошоаке почала кричати про Путіна, Москву, Сенат, а в кінці сказала "Слава Москві!".

"Враховуючи, що ноутбук належить Сенату, а вхід здійснюється по WI-FI Палати депутатів, це означає, що ця палата депутатів безпосередньо пов'язана з Путіним, а VPN – з Москви. Отже, Сенат обдурив. Сенат - путінський. Це путінський ноутбук. З путінським VPN, з путінським WI-FI. Так? Слава Москві!" - заявила Шошоаке.

Діана Шошоаке / скріншот

Діана Шошоаке - що про неї відомо

Діана Шошоаке - юристка, засновниця партії S. O. S і позафракційний сенатор в парламенті Румунії. Її не раз критикували за зв'язки з Росією.

Зокрема, після повномасштабного вторгнення в Україну у березні 2022 року вона разом із ще трьома парламентарями зустрілася з послом Росії у Бухаресті, обговорюючи "позицію нейтралітету Румунії" щодо вторгнення.

У березні 2023 року Шошоаке подала "проект закону", в якому вона закликає розірвати договір про добросусідство і співробітництво з Україною та анексувати Північну Буковину, Марамуреш і острів Зміїний. Київ ініціює санкції проти політичного діяча.

Також Шошоаке повторила методичку Кремля про те, що Україна нібито є "державою з терористичним ухилом". Причиною таких заяв стало те, що проросійського румунського політика внесли в базу "Миротворця".

Зазначимо, офіційний Бухарест підтримує Україну у боротьбі у розв'язаній РФ повномасшабній війні.

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