"Українці повернуть Закарпаття і права": в Угорщині істерять через підготовку України до вступу в НАТО

Петер Сійярто назвав відновлення роботи Комісії Україна-НАТО "порушенням принципом єдності Альянсу".

В Угорщині істерять через відновлення роботи Комісії Україна-НАТО / Колаж фото УНІАН

В Угорщині закотили істерику через те, що свою роботу відновила комісія Україна-НАТО. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав це "порушенням принципом єдності Альянсу".

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників в рамках НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", - сказав Сійярто.

Він цинічно додав, що Угорщина блокуватиме вступ України до НАТО до тих пір, поки "українці не повернуть угорцям Закарпаття та їхні права, якими користувалися до 2015 року".

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"НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, щоб запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією", - додав Сійярто.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Орбан пояснює це рішення тим, що в Угорщині не бажають "спровокувати когось" зробити мішенню населені пункти України, де проживають етнічні угорці.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Угорщина повинна визначитися, з ким вона: або з українцями, або з російськими агресорами. Зеленський під час звернення до Євроради зазначив, що Україну в ЄС прямо підтримують деякі країни, з іншими можна знайти спільну мову, і тільки Угорщина повинна визначитися, вона з Україною або з країною-агресором РФ.

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