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Ситуація важка: в Білому домі зробили важливу заявою щодо допомоги Україні

Юрій Берендій
5 березня 2024, 06:31
В Білому домі зазначили, що затягування США із прийняттям законопроекту про допомогу Україні негативно впливає на ситуацію на фронті.
Колаж Главред, фото: УНІАН
В Білому домі прокоментували ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: УНІАН

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що російський лідер Володимир Путін використовує нерішучість Конгресу США у прийнятті законопроєкту щодо надання додаткової допомоги Україні. Глава Кремля отримує вигоду від цієї ситуації, оскільки це впливає на ситуацію на передовій. Про це повідомив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу в понеділок, 4 березня, передає Укрінформ.

Кірбі наголосив, що після захоплення військами Росії міста Авдіївка на Донеччині вони не припинили свого наступу і продовжують намагатися окупувати й інші населені пункти на цьому напрямку.

"Дисфункція нашої системи на Капітолійському пагорбі дає йому (Путіну. – Ред.) можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою", – сказав представник Білого дому.

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Він додав, що для воїнів Збройних сил України стає все складніше утримувати позиції без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони сподівалися. У цьому контексті він знову закликав Конгрес ухвалити необхідний пакет допомоги для України.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Допомога США для України

США намагаються досягти ухвалення пакета допомоги для України без погодження спікера Палати представників Майка Джонсона, повідомив республіканець Брайан Фіцпатрік.

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх підкреслила, що без американської підтримки Україні доведеться обирати міста і населені пункти, за які ЗСУ будуть вести боротьбу, і все це буде залежати від ресурсів країни.

Президент України Володимир Зеленський оцінив можливі кроки країни у випадку, якщо США не нададуть допомогу, і вказав, що в такому разі доведеться шукати додаткові ресурси і можливості.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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військова допомога
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