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Ситуація небезпечна: Пьотр Кульпа пояснив, що призвело до "зернових" протестів у Польщі

Яна Ставська
21 лютого 2024, 16:35
Це міжнародний протест, підкреслив колишній польський міністр.
Ситуація небезпечна: Пьотр Кульпа пояснив, що призвело до 'зернових' протестів у Польщі
Польські фермери знову блокували кордон з Україною / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

У протестів фермерів на польсько-українському кордоні є відразу кілька пояснень, і всі вони криються в так званому зеленому порядку ЄС - сукупності обмежень щодо біорізноманіття, що призвело до падіння виробництва господарської продукції, впевнений директор програми "Школа Міністрів" Київської школи державного управління імені Сергія Нижного, колишній міністр праці Польщі ПьотрКульпа.

Крім того, розповів він в інтерв'ю Главреду, зростає ціна виробництва через зростання цін на електроенергію в Польщі. Цього року також очікується зростання цін на 80 відсотків.

"Насправді протести трясуть усю Європу - вони були в Португалії, Іспанії, Німеччині та Польщі. Наприклад, тільки в Польщі кілька десятків тисяч селян заблокували понад 350 доріг по всій країні – сотні тисяч одиниць техніки заблокували центри всіх великих міст. І в деякому сенсі тригером, якимось простим рішенням було показати, що причина, за якої можуть вони об'єднатися - це дешеве зерно, яке приходить в ЄС з України. Але це не тільки зерно, а й курячі грудки, а також безліч інших продуктів, які є прямою загрозою для виробників", - зазначив Кульпа.

Дивіться інтерв'ю Пьотра Кульпи Главреду про причини польської блокади:

У Польщі типове сільське господарство - це від 40, 50 до 100 тисяч гектарів, а європейська система такого навантаження не витримує - вона наполовину дотується з бюджету Європейського Союзу на підтримку сільського господарства, пояснив експерт.

"Насправді причина цієї невпевненості полягає в тому, що польські фермери не вірять в те, що уряд в змозі впоратися з цим викликом. Прибуток від продажу зерна становить 1:3 або 1:4. Ця корупційна складова - досвід 2022-2023 року, який вони бачать і розуміють, що тепер все в їхніх руках", - сказав Кульпа.

Хто такий Петро Кульпа

Петро Кульпа-польський політичний діяч.

Колишній генеральний директор польської системи громадської охорони здоров'я (2009-2014 рр.), голова Урядового комітету з реформи медичного страхування, колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО, юридичний радник департаменту стратегії вищого органу аудиту Польщі, працював у багатьох країнах експертом міжнародної організації праці, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради Європи.

Міністр праці Республіки Польща (2004-2005). З 2018 року працює експертом програм ЄС з питань державного управління в Україні. B 2014 р.керував у Києві проектом ЄС щодо реформи Державної служби України.

У той же час на ці фактори накладається політична складова, "тому що на носі вибори місцевого самоврядування, і партії хочуть показати, як вони добре піклуються про селян", додав він.

Ситуація вкрай небезпечна, визнав Кульпа, бо у неї ризикують втрутитися росіяни.

При цьому сам прем'єр Дональд Туск, на думку експерта, буде відстоювати насамперед інтереси своїх фермерів, як і будь-який інший уряд на його місці.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

20 лютого польські протестувальники посилили обмеження на кордоні з Україною. Вони перекрили залізничні колії та розсипали збіжжя з вантажного вагону.

А в неділю, 11 лютого, протестувальники напали на українські вантажівки і висипали звідти зерно. Тоді як 15 лютого під час протестів у Вроцлаві демонстранти, з-поміж іншого, закидали будівлю Єврокомісії у Вроцлаві яйцями. Під час заворушень польські фермери також знищили банер "Солідарні з Україною", який спершу облили червоною фарбою і теж закидали яйцями.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетманцева, блокування українсько-польського кордону призведе Україну до втрати 7,7 мільярдів грн надходжень від Держмитслужби.

Напередодні нових протестів на польсько-українському кордоні президент Володимир Зеленський зазначив, що події на кордоні з Польщею не можна розглядати як щось нормальне або буденне.

"Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", – наголосив він.

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новини Польщі блокування кордону поляками Пьотр Кульпа
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