Трамп хоче "продати Україну": розкрито план США щодо війни та можливі наслідки

Юрій Берендій
3 грудня 2025, 03:32
Кулик наголосив, що Україна зберігає здатність ухвалювати самостійні рішення щодо мирних планів США, але для цього потрібна внутрішня єдність.
Трамп хоче 'продати Україну': розкрито план США щодо війни та можливі наслідки
Розкрито план США щодо війни та можливі наслідки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Про що сказав Кулик:

  • Україна може не погоджуватись на мирні ініціативив Трампа
  • Трамп вже давно "поховав" міжнародне право
  • Все у світі вирішує сила

Кінеца мета мирних ініціатив президента США Дональда Трампа полягає в тому, щоб "продати Україну Росії". Однак, в США немає важелі, щоб змусити Україну погодитись на невигідні умови. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик.

Кулик підкреслив, що Україна все ще має можливість діяти самостійно й відмовлятися від пропозицій США, якщо вважатиме це необхідним.

"До речі, Зеленський це вже демонстрував, і я повністю підтримую його позицію в Овальному кабінеті, коли він висловив думку багатьох українців. Так що процес залежить і від нас", - вказав політолог.

Водночас, за його словами, для таких кроків президенту потрібна опора на загальний консенсус усередині країни. Якщо йдеться про продовження війни, лідер держави має бути впевнений, що має достатній мандат, а коли навіть ухвалення воєнного бюджету у Верховній Раді ускладнене "шкурними інтересами" та корупційними проблемами в оточенні, це суттєво послаблює позиції.

Тому, на думку Кулика, спершу потрібно навести лад у внутрішній політиці й досягти єдності щодо питань війни, що дозволить Україні діяти як самостійний суб’єкт.

"А щодо того, що американці нас "продають", то, власне кажучи, Трамп своїми діями вже давно поховав міжнародне право. США знищили міжнародну справедливість як категорію. Повернення до постоонівського трактування міжнародного права вже малоймовірне. Зараз все вирішує не міжнародне право, а сила. Тому – так, нами торгують. Це реальна політика. І зараз розмови про принципи і цінності виглядають як обман з боку тих, хто ці принципи сформулював", - вказав він.

Він підсумував, що нинішня ситуація нагадує епоху ХІХ століття, коли великі держави ділили світ, і це треба усвідомлювати, не ведучись на риторику про принципи та цінності. Саме тому, за його словами, Україна повинна мати можливість відповідати, у тому числі й за допомогою спецоперацій.

Чим обернеться для України відмова від плану США - думка експерта

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа, за оцінкою військового експерта та ветерана Євгена Дикого, може вдатися до різких кроків, якщо Україна відмовиться прийняти 28 пунктів запропонованого США мирного плану. Зокрема, йдеться про можливе припинення продажу озброєння Україні за європейські кошти та про готовність Вашингтона переглянути санкції проти Росії.

Дикий вважає, що такі дії фактично дають Кремлю шанс уникнути поразки, адже Україну намагатимуться змусити до часткової капітуляції. Це дозволило б Росії відновити свій військовий потенціал, вийти з кризи та через певний час знову розпочати агресію. Він наголошує, що нині Україна має найкращі можливості втримати оборону, тому опір залишається абсолютно необхідним незалежно від обставин.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, у Кремлі перед переговорами Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом озвучили умови, за яких Москва нібито готова завершити війну проти України. Відповідні заяви зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів між українською та американською сторонами щодо можливого механізму завершення війни. За його словами, наразі узгоджено близько 20 пунктів, напрацьованих у Женеві та доопрацьованих під час зустрічей у Флориді, але частина питань ще потребує додаткової роботи.

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що для припинення російської агресії Україні, ймовірно, доведеться враховувати складні компромісні рішення. Водночас він наголосив, що остаточне рішення має ухвалювати український народ.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

