Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці пінгвіна на льоду за 15 секунд

Віталій Кірсанов
3 грудня 2025, 03:00
5
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Отже, ви готові до наступного завдання? Уважно подивіться на два зображення пінгвіна на льоду. Картинки можуть здатися абсолютно однаковими, але не обманюйте себе. На вас чекають три приховані відмінності. Фішка в тому, що у вас є всього 15 секунд, щоб знайти їх усі. Спробуйте і перевірте свою гостроту зору!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути, де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розташуванні найменших предметів. Будьте уважні, зосереджені та не пропустіть нічого з уваги.

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Обговорювали кілька планів: перші заяви Кремля після завершення переговорів

00:08Світ
НАТО розробило "план Б": що застосує Альянс, якщо Путін відкине переговори

22:01Світ
"3000 км Україною": коли можна буде поїхати безкоштовно, які потяги увійшли у програму

21:36Україна
"За рахунок покинутих трьох дітей": колишній Олени Тополі різко висловився про розлучення

Китайський гороскоп на завтра 3 грудня: Щурам - злість, Собакам - лінь

"Систематичні зради та алкоголь": чому розлучаються Тарас та Олена Тополі

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

