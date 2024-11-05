Китай про усе знав: дипломат розповів, на яку допомогу для Росії 'дав добро' Пекін

Таке рішення не могло бути прийнятим без узгодження є Китаєм, зазначає дипломат.

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Дипломат розповів, на яку допомогу для Росії "дав добро" Пекін/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур впевнений, що Китаю було відомо про плани Північної Кореї відправити свої війська у країну-агресорку Росію, щоб допомогти РФ воювати проти України.

Більше того, КНДР не могла прийняти таке рішення без узгодження з Китаєм. Про це Шамшур сказав інтерв’ю Главреду.

"Мені важко уявити, що Північна Корея, яка цілком залежна від Китаю, щось може робити в смичці з Росією без згоди Пекіна. Китайський режим може демонструвати свою незадоволеність цим і навіть виступити проти для того, щоб зберегти свій лоск і престиж на міжнародній арені. Втім, я думаю, що без узгодження з Китаєм нічого б не відбулося", – зазначив він.

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Війська КНДР в Україні – останні новини

Раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ЗСУ гаряче зустріли солдатів КНДР – перші північнокорейські війська вже потрапили під обстріл.

Також Главред повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву і наголосив, що ЗСУ будуть знищувати військових КНДР. Головнокомандувач ЗСУ розповів, як будуть діяти ЗСУ на Курському напрямку.

Нагадаємо, український дипломат Олег Шамшур розповів, чи може Захід вплинути на Китай, Іран і КНДР. За його словами, зараз у санкціях є багато прогалин і лазівок.

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