Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express

Це вперше, коли Росія так презентує власний літак.

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Винищувач Су-57 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

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До Китаю прибув російський винищувач Су-57

З цих бортів РФ запускає ракети типу Х-59

Таким способом Росія могла публічно заявити, що літак бере участь у бойових діях

У Китаї вперше приземлився російський винищувач Су-57. Борт візьме участь в аерокосмічній виставці Airshow China 2024 у Чжухає. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що це вперше, коли Росія презентує власний літак на офіційних подіях такого типу. Ймовірно, до Китаю прибув передсерійний винищувач Т-50-4 з бортовим номером 054.

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Саме з бортів Су-57 російська армія запускає ракети типу Х-59. Втім, цей винищувач складно назвати літаком п'ятого покоління, скоріше, як зауважили у ЗМІ, він є представником покоління 4++.

Журналісти видання вважають, що причин прибуття Су-57 у Китай є кілька.

По-перше, ще у 2020 році кремлівські пропагандисти обурювалися, що Су-57 не увійшов до списку винищувачів п'ятого покоління. Тоді там були китайський J-20 та американські F-22 та F-35.

По-друге, Росія могла відправити свій винищувач до Китаю, щоб публічно заявити своєму союзнику те, що літак активно бере участь у бойових діях. Крім того, це може бути й натяком на розширення співпраці Москви та Пекіна, зокрема – в оборонно-промисловому комплексі.

Су-57 / Інфографіка: Главред

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Винищувач Су-57 - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у країні-агресорці Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57 "Felon". Всьому виною західні санкції, навіть попри можливість їх обходу.

22 липня стало відомо, що унаслідок удару безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони було уражено літак російських окупантів Су-57.

Колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап заявив, що ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубинськ у Росії - це надзвичайно вагома втрата для Росії. Окупанти отримали як технічний, так і іміджевий удар.

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