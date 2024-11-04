Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express

Головне:
- До Китаю прибув російський винищувач Су-57
- З цих бортів РФ запускає ракети типу Х-59
- Таким способом Росія могла публічно заявити, що літак бере участь у бойових діях
У Китаї вперше приземлився російський винищувач Су-57. Борт візьме участь в аерокосмічній виставці Airshow China 2024 у Чжухає. Про це пише Defense Express.
Зазначається, що це вперше, коли Росія презентує власний літак на офіційних подіях такого типу. Ймовірно, до Китаю прибув передсерійний винищувач Т-50-4 з бортовим номером 054.
Саме з бортів Су-57 російська армія запускає ракети типу Х-59. Втім, цей винищувач складно назвати літаком п'ятого покоління, скоріше, як зауважили у ЗМІ, він є представником покоління 4++.
Журналісти видання вважають, що причин прибуття Су-57 у Китай є кілька.
По-перше, ще у 2020 році кремлівські пропагандисти обурювалися, що Су-57 не увійшов до списку винищувачів п'ятого покоління. Тоді там були китайський J-20 та американські F-22 та F-35.
По-друге, Росія могла відправити свій винищувач до Китаю, щоб публічно заявити своєму союзнику те, що літак активно бере участь у бойових діях. Крім того, це може бути й натяком на розширення співпраці Москви та Пекіна, зокрема – в оборонно-промисловому комплексі.
Що відомо про Defense Express
Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.
Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.
Винищувач Су-57 - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у країні-агресорці Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57 "Felon". Всьому виною західні санкції, навіть попри можливість їх обходу.
22 липня стало відомо, що унаслідок удару безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони було уражено літак російських окупантів Су-57.
Колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап заявив, що ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубинськ у Росії - це надзвичайно вагома втрата для Росії. Окупанти отримали як технічний, так і іміджевий удар.
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