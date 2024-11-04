Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express

Марія Николишин
4 листопада 2024, 17:55
272
Це вперше, коли Росія так презентує власний літак.
Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express
Винищувач Су-57 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне:

  • До Китаю прибув російський винищувач Су-57
  • З цих бортів РФ запускає ракети типу Х-59
  • Таким способом Росія могла публічно заявити, що літак бере участь у бойових діях

У Китаї вперше приземлився російський винищувач Су-57. Борт візьме участь в аерокосмічній виставці Airshow China 2024 у Чжухає. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що це вперше, коли Росія презентує власний літак на офіційних подіях такого типу. Ймовірно, до Китаю прибув передсерійний винищувач Т-50-4 з бортовим номером 054.

відео дня

Саме з бортів Су-57 російська армія запускає ракети типу Х-59. Втім, цей винищувач складно назвати літаком п'ятого покоління, скоріше, як зауважили у ЗМІ, він є представником покоління 4++.

Журналісти видання вважають, що причин прибуття Су-57 у Китай є кілька.

По-перше, ще у 2020 році кремлівські пропагандисти обурювалися, що Су-57 не увійшов до списку винищувачів п'ятого покоління. Тоді там були китайський J-20 та американські F-22 та F-35.

По-друге, Росія могла відправити свій винищувач до Китаю, щоб публічно заявити своєму союзнику те, що літак активно бере участь у бойових діях. Крім того, це може бути й натяком на розширення співпраці Москви та Пекіна, зокрема – в оборонно-промисловому комплексі.

Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express
Су-57 / Інфографіка: Главред

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Винищувач Су-57 - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у країні-агресорці Росії призупинилося виробництво винищувачів Су-57 "Felon". Всьому виною західні санкції, навіть попри можливість їх обходу.

22 липня стало відомо, що унаслідок удару безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони було уражено літак російських окупантів Су-57.

Колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро Антонов Костянтин Криволап заявив, що ураження найсучаснішого російського винищувача Су-57 на аеродромі Ахтубинськ у Росії - це надзвичайно вагома втрата для Росії. Окупанти отримали як технічний, так і іміджевий удар.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Су-57
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми ухвалили рішення": Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО

"Ми ухвалили рішення": Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО

19:32Україна
Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

19:25Синоптик
Позиція Німеччини чітка: Україна має вступити до НАТО - Бербок

Позиція Німеччини чітка: Україна має вступити до НАТО - Бербок

19:09Світ
Реклама

Популярне

Більше
В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

Колишня дівчина Брукліна Бекхема здійснила камінг-аут

Колишня дівчина Брукліна Бекхема здійснила камінг-аут

Останні новини

19:32

"Ми ухвалили рішення": Шольц зробив нову заяву щодо членства України в НАТО

19:25

Влупить 5-градусний мороз і засипле снігом: регіони, де буде найгірша погода

19:10

Путін грає на рівновагу і розколПогляд

19:09

Позиція Німеччини чітка: Україна має вступити до НАТО - Бербок

19:05

Це небезпека: чому в Україні масово зникають горобці - пояснення орнітолога

Росія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - КоваленкоРосія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - Коваленко
18:56

Яку винагороду Росія готує солдатам КНДР за участь у війні: у ЗМІ розкрили деталі

18:56

"Став полем для розчарувань": Пятов назвав винного в його розлученні з дружиною

18:53

Міф чи сумна реальність: чому не можна пити чай з медом - справжня причинаВідео

18:47

Як ЗСУ брали в полон росіян на Курщині: полковник розповів цікаві деталі

Реклама
18:39

Будете приречені на самотність: що не можна робити 5 листопада - прикмети

18:34

Гарріс VS Трамп: чим завершиться битва за Білий дім і чого чекати Україні

18:31

Чому собаки люблять спати на спині: неочікуване пояснення ветеринара

18:31

Як обрати правильну систему опалення в умовах сучасних реалій новини компанії

17:57

Захід приєднався: за виведенням з ладу російських НПЗ стоять не лише ЗСУ - ЗМІ

17:55

Російський Су-57 вперше прибув до Китаю: що задумав Кремль - Defense Express

17:50

Дружина Железняка інвестувала в новобудови Києва ще понад півтора мільйона гривень

17:34

Перемоги Путіну не бачити: в ОП озвучили прогноз на тлі виборів у США

17:34

Зупинка війни за китайським планом миру: у Зеленського зробили важливу заяву

17:20

ТОП-3 найтерплячіших знаків зодіаку: хто точно вміє дочекатися свого щастя

17:07

Як почистити гранат лише за 6 рухів: неймовірні лайфхаки з Мережі

Реклама
17:03

Потрібні не слова, а дії: чи може Захід вплинути на Китай, Іран і КНДР - ШамшурВідео

16:53

Цифри розкажуть усе: як дата народження впливає на долю людини

16:45

Україна розробляє нові рішення для боротьби із КАБами: деталі від Зеленського

16:39

Будуть свіжі дуже довго: експерт назвав найкращий спосіб, як зберігати банани

16:36

Ворог перекидає живу силу: де окупанти готують наступ - Сили оборони

16:34

Статус маріонетки і "беззуба армія": деталі угоди, яку пропонувала РФ

16:34

Після розповіді про розлучення: зірка "Кріпосної" вдруге вагітна

16:32

Витратна хімчистка не знадобиться: як почистити диван в домашніх умовах

16:21

Шеф-редактор каналу Порошенка з підробленим діагнозом намагався втекти до Польщі - ЗМІ

16:19

Підбадьорить Путіна і розпалить війну: в ЄС бояться перемоги Трампа - Politico

15:54

"Важливо, щоб енергосистему не атакували": Єрмак про переговори України з РФ

15:44

"PR-кампанія задля перемоги": серію мініінтерв’ю про роботу воєнкорів "Єдиних новин" відзначили нагородою MMR новини компанії

15:41

Українцям перерахували житлові субсидії: як дізнатися розмір допомоги

15:41

Чим відрізняється кухонна сіль від кам'яної: яка найкорисніша сіль для стравВідео

15:34

Вдома буде пахнути, як в люксових готелях: як створити розкішну атмосферу

15:26

Справжнє блаженство: де найкраще гладити кота, а до чого краще не торкатися

15:19

"Логістично вигідне місто": де ворог сконцентрував основні зусилля - офіцер

15:12

"Поки ми спали": Лайма Вайкуле потрапила під соснопад

14:38

Різдвяник забуяє рясним цвітом: експерти пояснили, як підібрати догляд

14:35

Хто на картинці лівша: потрібно розгадати загадку за 7 секунд

Реклама
14:34

Як українською сказати "лонгрід": не усі знають правильну відповідьВідео

14:26

"ЗСУ будуть знищувати військових КНДР": Сирський зробив важливу заяву

14:18

У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось

14:17

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

14:15

ЗСУ стають заручниками можливих підкилимних політичних домовленостейПогляд

13:59

РФ кидає на штурм все, що є: у ЗСУ розповіли про агресивні атаки росіян

13:55

Відкриє шлях до Дніпропетровщини: військовий експерт назвав ключову ціль РФ

13:46

РФ спробує захопити 4 великих міста: Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року

13:15

"Є зрушення": Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті

13:14

"Мені життя псує": путініст Сергій Лазарєв налетів на Лєру Кудрявцеву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціНародні прикметиОптичні ілюзіїСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти