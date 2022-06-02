Час працює проти Путіна: в Німеччині спрогнозували крах економіки РФ

В Німеччині спрогнозували крах економіки РФ/ "Деньги", ua.depositphotos.com

Російська економіка вже поступово руйнується під впливом санкцій, які наклали на країну-агресорку РФ західні держави. І час явно працює не на користь Росії.

При цьому Німеччина та інші держави Заходу мають у планах ще більше "затягувати зашморг" на шиї РФ, і далі зменшуючи свою енергетичну залежність від неї. Про це заявив міністр економіки ФРН Роберт Хабек, пише Reuters.

"Російська економіка руйнується... Путін, як і раніше, отримує гроші, але час працює не на Росію, а проти Росії", – наголосив Хабек.

Він зазначив, що Москва через західні санкції уже втратила можливість завозити з-за кордону деталі, які мають визначальне значення для її здатності вести війну.

Хабек уточнив, що країни-союзники загалом скоротили експорт до РФ на 53%. При цьому на 45% впали цифри експорту серед нейтральних чи проросійських держав.

Він додав, що Німеччина в березні скоротила експорт в Росію на 60%, а за підсумками квітня очікується, що це падіння буде ще більшим.

Нагадаємо, раніше економіст, ексзаступник міністра фінансів РФ Сергій Алексашенко зазначив, що санкції, які водять проти країни-агресорки Росії інші держави за розв’язану проти України широкомасштабну війну, матимуть довгостроковий ефект. Вони повільно щороку вбиватимуть російську економіку.

Повідомлялося, що 2 червня постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

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