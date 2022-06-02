"Історичний момент": Німеччина підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Бербок підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС / Reuters

Німеччина підтримує надання нашій країні статусу кандидата на вступ до ЄС, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає видання Bloomberg.

"Це історичний момент. Ми не можемо закрити двері перед Україною", – сказала німецька чиновниця в четвер, 2 червня.

Міністр додала, що Європейська комісія схвалить остаточне рішення про статус кандидата України в червні, "але ми, німці, несемо особливу відповідальність в даний момент".

Однак вона також дала зрозуміти, що Україна не отримає ніякого особливого відношення в подальшому ході вступу до ЄС.

Нагадаємо, що заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року.

Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Також Главред писав про те, що майже всі великі країни-учасниці Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

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