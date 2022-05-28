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Німеччина зважилася озброїти Україну: ЗСУ для битви з РФ отримають САУ Gepard та БМП Marder

28 травня 2022, 20:20

Процес постачань зброї Києву вже пішов - Німеччина більше не вагається в цьому питанні, сказала Анка Фельдгузен.

Гепард
Україні нададуть німецькі самохідні установки Gepard / Колаж Вікіпедія, pixabay

ФРН збирається передати Україні важке озброєння, щоб посилити ВСУ на полі бою з військами Росії. Києву відправлять самохідні установки Gepard. Бойові машини піхоти Marder також будуть передані після того, як їх відремонтують. Рішення про передачу зброї українській державі ухвалено вже остаточно. Про це заявила посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Під час всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що незважаючи на бюрократичні складнощі, процес передачі самохідних установок Gepard вже запущено, і Україна їх отримає.

читайте також"Путіну війна з рук не зійде": Шольц зважився на відправку зброї ЗСУ для битви з армією РФ"Є два аспекти. Можна їх купити безпосередньо у виробника, але треба, щоб уряд дав дозвіл... Я думаю, що наразі процес вже пішов. Воно (постачання "Гепардів" Україні) вже схвалено", - зазначила дипломат.

Крім того, ймовірно, будуть передані і бойові машини піхоти Marder. Техніка вже не використовується, потрібно провести ремонт. У будь-якому випадку, рішення про передачу Україні важкого озброєння вже остаточно ухвалено.

"Я не думаю, що там (у Берліні ) гальмується (рішення про передачу "Мардерів" ). Ті "Мардери" стоять на стоянці вже 10 років, вони нездатні воювати. Їх спочатку треба відремонтувати, а вже потім передавати. Я деталей не знаю, але наше рішення було остаточним - ми передамо важке озброєння. Я думаю, що це буде", - підкреслила Анка Фельдгузен.

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Постачаня Німеччиною зброї Україні

Німецька правляча коаліція 13 квітня ухвалили рішення щодо постачання Україні важких озброєнь для українських військ на війну проти РФ. Соціал-демократична партія ФРН, яка раніше обережно ставилася до такого кроку, висловила свою згоду.

Пізніше за озброєння Україні проголосував Бундестаг. Зокрема, підтримали рішення 500 парламентаріїв. Голосували партії правлячої коаліції і блок ХДС/ХСС.

Німецьке видання Die Welt 12 травня опублікувало матеріал, в якому мова йшла про те, що між Києвом та Берліном виникло непорозуміння, через що постачання зброї Україні затягнулося. Йшлося про зволікання із замовленням зенітних установок Gepard. Як стверджували у Німеччині, українська сторона повинна самостійно їх замовляти у компанії Krauss-Maffei Wegmann. При цьому у Києві заявили, що постачання повинен здійснювати безпосередньо Берлін.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба критикував Німеччину за її неготовність постачати зброю, яка потрібна Києву. Дипломат казав, що ЗСУ отримають БМП Marder, тоді як є потреба в танках Leopard.

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