Кулеба різко розкритикував Німеччину за постачання зброї

Дмитро Кулеба розповів про постачання зброї з Німеччини / Reuters

Отримання німецьких танків Leopard залишається у мріях української армії, найбільш реалістичним сценарієм є те, що Україна отримає від Німеччини бронетранспортери Marder, заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на полях Давоського форуму, пише Der Spiegel.

"Ми мріємо про Leopard, але до цього нам ще далеко... А ще є сага про гепардів, але мені потрібен попкорн, щоб дочекатися її завершення", - підкреслив міністр, зазначивши, що ці поставки все ще в русі, зокрема, українські військові продовжують навчання на німецьких САУ PzH 2000.

Кулеба розкритикував Німеччину за затримки в постачаннях такої необхідної для української армії зброї. Він підкреслив, що Берлін не хоче брати на себе провідну роль в поставках озброєння, тоді як армія РФ продовжує знищувати українські міста.

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"Але якби в Німеччині загинуло стільки ж людей, скільки у нас-чого я, звичайно, не бажаю німцям - тоді федеральний уряд вимагав би того ж, що і ми", - сказав глава МЗС.

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"Але стало зрозуміло, що Україну вже ніхто не переможе, поїзд пішов. Україні дають ресурс, який дозволяє їй перемагати. В результаті цієї війни Україна стане одним з центрів європейської політики, а Німеччина і Франція тепер будуть змушені погоджувати з нею свої дії", - підсумував експерт.

До того посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

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