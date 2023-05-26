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Шойгу та Герасимов помстяться "вагнерівцям" за образи - Жданов

Юлія Куришко
26 травня 2023, 15:24 оновлено 26 травня, 15:33
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Пригожин підписує собі смертний вирок, коли ображає Герасимова і Шойгу. Тепер вони зроблять усе, щоб "вагнерівці" не повернулись.
Шойгу та Герасимов помстяться 'вагнерівцям' за образи - Жданов
Шойгу і Герасимов через образи відіграються на "вагнерівцях" / колаж: Главред, фото: Главред, t.me/mod_russia

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів про конфлікт між Шойгу, Герасимовим і Пригожиним. Та для чого Пригожин своїм бійцям наказав залишити для російських військових, які зайдуть на позиції, боєприпаси, сухпайки, ліжка, мило та інше.

"Пригожин усе готовий їм віддати, аби російські військові його змінили. Але не думаю, що Герасимов на це піде. "Вагнерівці" – це найбільш мотивовані бійці. Як би це дивно не звучало, але військові намагаються перейняти досвід Пригожина, точніше найманих солдатів. Вони тому і створюють приватні військові компанії. Але щоб це було максимально дешево, вони створюють ПВК із зеків, позбавивши Пригожина доступу до них", - зазначив Жданов.

Військовий експерт також наголосив, що роль грають і амбіції генералів, хоч і "фанерних" – Шойгу і Герасимова.

"Після таких образ, які звучать із вуст Пригожина, ці двоє не можуть не відігратися на "вагнерівцях". Адже вони прекрасно розуміють, що тільки-но буде вбитий останній солдат "Вагнера", Пригожин стане ніким. Тому Герасимов не піде на поводі у Пригожина й не дозволить вийти з Бахмута "вагнерівцям", - додав Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, чому Путін віддав наказ готувати похорон Пригожина:

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, що під Бахмутом звільнено 20 квадратних кілометрів територій. На Бахмутському напрямку ЗСУ реалізують комплекс заходів оборонної операції, підкреслила Ганна Маляр.

ЗСУ наступають, а "вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

"Вагнерівці" виходять з Бахмута, але не всі. Пригожин залишає підмогу військовим РФ. До 1 червня найманці ПВК "Вагнер" вийдуть з міста в тилові райони. Їхні позиції займе російська окупаційна армія.

У Нацгвардії розповіли, де просуваються військові у Бахмуті. Українські військові мають успіхи на північному і південному флангах Бахмута Донецької області.

Пригожин занив, що "СВО" провалилася та визнав, що армія України стала однією з найсильніших у світі. Мовляв, він бачив, як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, і українська армія - одна з найкращих.

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