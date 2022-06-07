Шойгу похвалився сухопутним коридором до Криму

Шойгу похвалився сухопутним коридором і подачею води в Крим з материка / Колаж Фото УНІАН

7 липня агресори з Росії остаточно відкрили автомобільний шлях з території країни-агресора по тимчасово окупованій материковій частині України в анексований півострів Крим. Про це заявив тамтешній керівник Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу.

За її словами, окупанти нібито вже відновили подачу води на анексований півострів.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині в Крим. Відновлено безперешкодну подачу води по Північнокримському каналу на Кримський півострів", - сказав Шойгу.

За його словами, нібито остаточне відновлення дорожньої мережі разом з подачею води "створює сприятливі умови для розвитку аграрної галузі на звільнених територіях".

Також Шойгу каже, що країна-агресор планує відремонтувати і знову запустити залізничний рух між РФ, Донбасом, Україною і Кримом на шести ділянках.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський диктатор Володимир Путін, міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу і керівник російського Генштабу Валерій Герасимов вже не підписують ніякі офіційні папери, які так чи інакше стосуються війни проти України.

Як каже правозахисник з РФ Володимир Осечкін - так керівництво Росії вже потроху замітає сліди, подумки ведучи підготовку до Міжнародного трибуналу з військових злочинів в Гаазі і намагається максимально убезпечити себе.

До того секретар РНБО України Олексій Данилов на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter писав, що Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу готували концтабори для українців у Західному Сибіру.

Завдання руської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - писав Данилов.

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