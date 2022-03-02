У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям: Данілов розкрив деталі

Олексій Данілов / Фото Reuters

У президента РФ Володимира Путіна існують серйозні проблеми зі здоров'ям, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Переважна більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям", - підкреслив він ефірі телеканалу Рада.

Він упевнений в тому, що вторгнення РФ в Україну є результатом цього процесу.

"Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав секретар РНБО.

Також секретар РНБО нагадав про те, що Горлівка – це є територією України.

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"Ми просто забираємо своє. Якщо ворог думає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив Данілов.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.