У Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям: Данілов розкрив деталі

Переважна більшість російських компаній не розуміють логіку дій президента РФ.
У президента РФ Володимира Путіна існують серйозні проблеми зі здоров'ям, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
"Переважна більшість російських компаній, росіян, які займають високі посади, не розуміють взагалі останнім часом логіку дій Путіна. Дуже багато хто вважає, що у нього якісь вади зі здоров'ям", - підкреслив він ефірі телеканалу Рада.
Він упевнений в тому, що вторгнення РФ в Україну є результатом цього процесу.
"Ми бачимо, коли він проводить зустрічі зі своїми підлеглими, він сидить на відстані від 15-20 метрів. Не знаю, що там з ним відбувається, але, коли людина не контактує з людьми, може бути багато таких процесів, коли можна до лікарів звертатися", - сказав секретар РНБО.
Також секретар РНБО нагадав про те, що Горлівка – це є територією України.
"Ми просто забираємо своє. Якщо ворог думає, що ми будемо тільки захищатися, то він глибоко помиляється. Ми будемо діяти так, як вважаємо за необхідне", - підкреслив Данілов.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.