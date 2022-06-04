Гіркін знущається з Шойгу: "може танковий біатлон влаштувати і вирішити питання заміни ламінату на плитку"

Гіркін стебеться над Шойгу / скрнішот

Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) різко розкритикував Міністра оборони країни-агресора Сергію Шойгу.

Терорист вирішив висміяти путінського "оленяра", вказавши на його некомпетентність.

Екс-лідер терористів "ДНР" коментує інформацію про те, що глава Міноборони РФ визначив окупантам нові завдання з бойових дій.

"Шойгу визначив нові завдання?.. Він може визначити тільки питання заміни ламінату на плитку. Це його компетенція. Ще він може Танковий біатлон влаштувати", – висловився на це Гіркін.

Раніше він різко розкритикував главу російського МЗС Сергія Лаврова.

В одній з останніх заяв Лавров назвав пріоритетом "спецоперації звільнення Донбасу", що не сильно сподобалося Гіркіну. У соцмережах колишній ватажок бойовиків "ДНР" побачив у цьому поганий знак для Росії у війні проти України.

читайте такожГіркін панікує: ЗСУ заберуть Донбас з Кримом і підуть вибивати рашистів з КубаніТакож Гиркин вибухнув звинуваченнями у бік Росії, заявивши, що вона провалила і другий етап війни.

Гіркін плачеться, що бойовикам і російським окупантам на Донбасі тепер не вдасться оточити українських військових, і ніякого "Донбаського котла" немає і не буде.

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