Гіркін знущається з Шойгу: "може танковий біатлон влаштувати і вирішити питання заміни ламінату на плитку"

Екс-лідер терористів "ДНР" оцінив "можливості" міністра оборони РФ.
Колишній ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) різко розкритикував Міністра оборони країни-агресора Сергію Шойгу.
Терорист вирішив висміяти путінського "оленяра", вказавши на його некомпетентність.
Екс-лідер терористів "ДНР" коментує інформацію про те, що глава Міноборони РФ визначив окупантам нові завдання з бойових дій.
"Шойгу визначив нові завдання?.. Він може визначити тільки питання заміни ламінату на плитку. Це його компетенція. Ще він може Танковий біатлон влаштувати", – висловився на це Гіркін.
Раніше він різко розкритикував главу російського МЗС Сергія Лаврова.
В одній з останніх заяв Лавров назвав пріоритетом "спецоперації звільнення Донбасу", що не сильно сподобалося Гіркіну. У соцмережах колишній ватажок бойовиків "ДНР" побачив у цьому поганий знак для Росії у війні проти України.
читайте такожГіркін панікує: ЗСУ заберуть Донбас з Кримом і підуть вибивати рашистів з КубаніТакож Гиркин вибухнув звинуваченнями у бік Росії, заявивши, що вона провалила і другий етап війни.
Гіркін плачеться, що бойовикам і російським окупантам на Донбасі тепер не вдасться оточити українських військових, і ніякого "Донбаського котла" немає і не буде.
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