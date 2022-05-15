РФ втратила у "новій Чорнобаївці" 1,5 тисячі вояк – росблогери запустили хвилю критики Шойгу і Ко

Російські блогери запустили хвилю критики Шойгу і Ко через втрати біля Білогорівки/ УНІАН, twitter.com/Blue_Sauron

Російські загарбники вже декілька разів намагалися переправитися через річку Сіверський Донець поблизу села Білогорівка на Луганщині, проте щоразу їх зупиняли ЗСУ. Внаслідок низки таких невдалих спроб окупанти втратили вже близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів та офіцерів.

Після провалу операції військ РФ з форсування річки Сіверський Донець низка російських блогерів запустила хвилю критики керівництва ЗС РФ, зокрема й міністра оборони Сергія Шойгу. На таку реакцію звернув увагу американський Інститут вивчення війни (ISW), про що йдеться у їхньому звіті за 14 травня.

"Знищення Україною значної частини російської мотострілецької бригади, яка намагалася 11 травня перейти понтонним мостом через Сіверський Донець, шокувало відомих російських блогерів", – йдеться у звіті.

Зазначається, що хоч ще недавно блогери намагалися підтримати російських окупантів і спонукати їх до наступу, то зараз багато хто з них перед сотнями тисяч своїх підписників розкритикували військових РФ за те, що вони ніяк не можуть навчитися на своїх помилках.

Відреагували на невдалі спроби форсування річки і низка військових експертів – частина з них звинуватили російську армію в некомпетентності, яка призвела до великих втрат, зазначають в ISW.

В Інституті вивчення війни наголосили, що невдалі спроби форсувати річку поблизу Білогорівки показали "приголомшливу відсутність тактичного сенсу".

При цьому російські блогери поскаржилися, що вони часто не можуть зрозуміти, що відбувається насправді, так як в РФ постійно просувається пропагандистська лінія. У ISW припустили, що такі заяви блогерів можуть мати свої наслідки, адже багато їхніх підписників довіряють радше їм, ніж уряду держави. Тому це може потягнути за собою розпалення сумнівів у доцільності війни проти України серед росіян.

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець

Раніше повідомлялося, що на Луганщині з’явилася своя "Чорнобаївка". Неподалік села Білогорівка біля річки Сіверський Донець є закрут. Там російські війська вп'яте намагаються навести понтонну переправу й постійно зазнають втрат.

Як повідомили в МВС України, російська армія там уже втратила близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів та офіцерів.

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