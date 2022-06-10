Шольц заговорив про зняття санкцій з Росії та назвав головну умову

Росія повинна прийти до порозуміння з Україною, впевнений канцлер ФРН.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував питання можливості зняття санкцій з Росії.
Як підкреслив він на спільній з президентом Сербії Олександром Вучичем прес-конференції в Белграді, для скасування західних санкцій проти Росії потрібно, щоб вона завершила війну і прийшла до взаєморозуміння з Україною, передає CNN.
Крім того, звертаючись до лідера Сербії, він заявив, чекає від нього підтримки санкцій проти Росії.
"Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя. Росія повинна прийти до порозуміння з Україною", - додав Шольц.
Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії
3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.
Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.
Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.
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