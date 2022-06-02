США вдарили потужними санкціями по оточенню Путіна і його олігархам

Санкції проти Росії / Reuters

США розширили санкційний список щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з вторгненням в Україну.

Як повідомляє Міністерство фінансів США, у списку - 17 росіян, серед яких представник МЗС Росії Марія Захарова, віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом Володимир Путін, бізнесмени Олексій Мордашов дружина і двоє синів Мордашова і Год Нісанов.

У список потрапили 16 компаній, в тому числі і Северсталь, пов'язана з сім'єю Мордашових.

У списку фігурують ще 3 його компанії - Севергрупп, Nordgold, Алгоритм.

Крім того, американська сторона запровадила санкції проти 7 яхт і 3 літаків, які пов'язують з росіянами.

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Санкції проти Росії

Великобританія запустила новий пакет санкцій щодо оточення президента Росії Володимира Путіна. В обмежувальному списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку в ЗМІ називають "дружиною Путіна", а також його колишня дружина Людмила. Крім того, в списку опинилися інші особи - родичі глави РФ.

Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Серед нових обмежувальних заходів - ембарго на нафту, відключення найбільшого банку РФ Ощадбанку від SWIFT і санкції щодо Аліни Кабаєвої і патріарха РПЦ Кирила. Документ обговорюється, оскільки Угорщина продовжує блокувати нафтове ембарго.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що для закінчення війни Росії проти України Москві слід вивести свої війська з території Української держави. Санкції щодо РФ можуть бути зняті тільки в разі остаточного припинення повномасштабної військової агресії.

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