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У Китаї бажають допомогти Росії, але бояться санкцій Заходу-The Washington Post

3 червня 2022, 10:39

З початку війни в Україні Росія просила допомоги у Китаю, який хотів би допомогти, але уникнути при цьому жорстких західних санкцій для своєї економіки

Путін, Сі Цзіньпін
Путін, Сі Цзіньпін / колаж ua.depositphotos.com

Прямо з 24 лютого, з початку військової агресії проти України РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну і його поплічникам, але побоюються жорстких санкцій від Заходу. Про це пише авторитетне американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, які поінформовані про ситуацію.

Є дані, що Кремль щонайменше два рази за останній час чинив тиск на китайський комуністів ‒ щоб домогтися підтримки економіки Росії.

Журналісти не змогли точно дізнатися деталі кремлівських запитів, проте один китайський комуніст сказав, що розмова спершу йшла про "торгові зобов'язання", а потім про грошову підтримку і підтримку технологіями. Але такий формат, каже китайське джерело, небезпечний для КНР американськими санкціями та інших країн.

"Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та з приводу незаконних санкцій проти Росії. Ми розуміємо скрутне становище Москви, але ні в якій мірі не варто ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди буде діяти в інтересах китайського народу", - сказав чиновник.

Також є дані, що китайський керманич Сі Цзіньпін дав доручення власному оточенню відшукати способи надати грошову допомогу РФ, але так, щоб не підставити КНР під західні санкції.

"Те, що Китай намагається зробити – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані. Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно", – сказав чиновник.

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Нагадаємо, раніше колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков говорив про те, що Китай займає нейтральну позицію у війні РФ проти України. Однак для КНР зараз не потрібна ядерна війна, тому Пекін стримує Путіна від натискання на "ядерну кнопку".

За його словами, китайці дуже впливають на російського диктатора, щоб він не застосовував ядерної зброї.

"Я не можу привести ніяких фактів на підтвердження цього, але, на мою думку Китай готовий дуже сильно вдарити Путіну по руках, як тільки він потягнеться до ядерної кнопки", – сказав Гудков.

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Автор: Єгор Бунін
Сі Цзіньпін Володимир Путін новини Китаю
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