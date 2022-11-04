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Шольц - Сі Цзіньпіну: війна Росії проти України створює багато проблем для світового порядку

4 листопада 2022, 13:45

Ситуація на міжнародній політичній арені "складна і мінлива", Китай та Німеччина – впливові країни і повинні працювати разом, сказав Сі Цзіньпін.

Шольц, Сі Цзіньпін
Шольц і Сі Цзіньпін провели зустріч 4 листопада в Китаї / Колаж Reuters

Війна Росії проти України призводить до великої кількості проблем, світовий порядок базується на правилах. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Spiegel, 4 листопада німецький канцлер Шольц під час візиту до Пекіна заявив лідеру КНР Сі Цзіньпіну про те, що війна Росії з Україною призвела до того, що створено багато проблем для світового порядку.

"Ми зібралися разом у момент, позначений великою напругою. Зокрема, я хочу виділити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого світопорядку, що базується на правилах", - зазначив канцлер.

Китайський лідер Сі Цзіньпін, у свою чергу, висловив надію, що візит Шольца до Пекіна зміцнить довіру і співпрацю між державами. За його словами, ситуація на світовій арені "складна і мінлива". Тому КНР і ФРН повинні працювати разом як впливові держави, а також відігравати велику роль у мир і розвиток "у часи змін і хаосу".

До речі, незадовго до свого візиту до Китаю канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму матеріалі для Frankfurter Allgemeine Zeitung написав, що напад РФ на Україну поставив під сумнів міжнародний порядок і безпеку. Шольц сподівається, що Китай вплине на Москву в ситуації з війною і погрозами Москви застосувати ядерну зброю.

У Китаї заявили про "тверду підтримку" режиму Путіна

У Міністерстві закордонних справ КНР після виступу керівника РФ Володимира Путіна на Валдаї 27 жовтня опублікували заяву за підсумками перемовин керівника китайського МЗС Ван і з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У повідомленні було сказано, що Пекін підтримує РФ і її директора Путіна в реалізації політики, стратегічних цілей і затвердження Росії в якості "великої держави" на міжнародній арені.

Також Пекін має намір значно розширити співпрацю з Москвою

Дивіться відео ТСН - якої позиції дотримується Китай у війні Росії з Україною

Інші новини:

Сі Цзіньпін новини Китаю Олаф Шольц війна Росії та України
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