Шольц - Сі Цзіньпіну: війна Росії проти України створює багато проблем для світового порядку

Ситуація на міжнародній політичній арені "складна і мінлива", Китай та Німеччина – впливові країни і повинні працювати разом, сказав Сі Цзіньпін.
Війна Росії проти України призводить до великої кількості проблем, світовий порядок базується на правилах. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Як повідомляє Spiegel, 4 листопада німецький канцлер Шольц під час візиту до Пекіна заявив лідеру КНР Сі Цзіньпіну про те, що війна Росії з Україною призвела до того, що створено багато проблем для світового порядку.
"Ми зібралися разом у момент, позначений великою напругою. Зокрема, я хочу виділити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого світопорядку, що базується на правилах", - зазначив канцлер.
Китайський лідер Сі Цзіньпін, у свою чергу, висловив надію, що візит Шольца до Пекіна зміцнить довіру і співпрацю між державами. За його словами, ситуація на світовій арені "складна і мінлива". Тому КНР і ФРН повинні працювати разом як впливові держави, а також відігравати велику роль у мир і розвиток "у часи змін і хаосу".
До речі, незадовго до свого візиту до Китаю канцлер ФРН Олаф Шольц у своєму матеріалі для Frankfurter Allgemeine Zeitung написав, що напад РФ на Україну поставив під сумнів міжнародний порядок і безпеку. Шольц сподівається, що Китай вплине на Москву в ситуації з війною і погрозами Москви застосувати ядерну зброю.
У Китаї заявили про "тверду підтримку" режиму Путіна
У Міністерстві закордонних справ КНР після виступу керівника РФ Володимира Путіна на Валдаї 27 жовтня опублікували заяву за підсумками перемовин керівника китайського МЗС Ван і з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
У повідомленні було сказано, що Пекін підтримує РФ і її директора Путіна в реалізації політики, стратегічних цілей і затвердження Росії в якості "великої держави" на міжнародній арені.
Також Пекін має намір значно розширити співпрацю з Москвою
Дивіться відео ТСН - якої позиції дотримується Китай у війні Росії з Україною
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