Китай спробує використовувати Україну на свою користь після війни – Кулик/ Reuters, Главред

Після повторного обрання Сі Цзіньпіна лідером Китаю ще на 5 років, він може у зовнішній політиці взяти курс на двополярний світ. У такій моделі всі майбутні процеси у світі будуть вимірюватися крізь призму взаємин двох центрів – Пекіна і Вашингтона.

Якщо Китай намагатиметиметься установити таку модель, то це вплине і на Україну. Яке місце у світі в такому разі займатиме наша держава, пояснив в інтерв’ю Главреду політичний аналітик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він зазначає, що після завершення війни Україна буде фронтиром Заходу, і Китай матиме із нашою державою складні натягнуті відносини.

"Відповідно у Пекіна до України буде ставлення як до території, яка знаходиться в сфері західного полюсу, і він застосовуватиме весь свій арсенал впливу на нас як на країну Заходу з елементом того, що це кордон, і ми маємо певні транзитні потенціали, які Китай хотів би використовувати для роботи з Європою", – зазначає експерт.

Проте Україна не буде буферною зоною або країною подвійної орієнтації тощо, каже Кулик.

Хто б не був на чолі нашої держави після війни, він буде реалізовувати прозахідний політичний курс, зазначає експерт. Надалі наша держава закріпить свій євроатлантичний і європейський вибір.

"Це введе нас у певні нові відносини та альянси, про які свого часу говорив Борис Джонсон. Хай там як, а це буде Захід, а не якесь аморфне прозахідне утворення. Захід, але на кордоні. Україна буде останнім варварським християнським королівством Європи", – додав Кулик.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна в офіційному порядку переобрали на пост генерального секретаря компартії Китаю ‒ причому безпрецедентно, на третій термін. Сі Цзіньпін став генеральним секретарем КПК ще на п'ять років. Крім того, він знову отримав посаду голови Військової ради ЦК Комуністичної партії Китаю.

Раніше експерт Кулик зазначав, що Китай не стане підтримувати Росію в її війні проти України, для цього немає підстав. Офіційний Пекін все вимірюватиме з точки зору власних інтересів і власного національного егоїзму.

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